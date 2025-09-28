Nit Europea de la Recerca en Palma: El conocimiento convertido en un placer para todos los sentidos

La ciencia salió a la calle el viernes en Palma, en una jornada de divulgación masiva que consolidó a la ciudad como punto de encuentro del conocimiento. La Nit Europea de la Recerca, organizada por la Unitat de Divulgació i Cultura Científica de la Universitat de les Illes Balears (UIB), atrajo a cientos de ciudadanos frente a la Autoritat Portuària con una agenda repleta de itinerarios, experimentos y microcharlas, y culminó con una innovadora experiencia que unió ciencia y gastronomía.

El evento forma parte de la European Researchers’ Night, un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro de las Acciones Marie Skłodowska-Curie del programa marco Horizonte Europa, cuyo objetivo es acercar la figura del investigador y la importancia de la ciencia al público general.

Una de las actividades más concurridas fueron los cinco itinerarios científicos guiados por investigadores de la UIB. Los participantes tuvieron la oportunidad de recorrer Palma con «ojos de ciencia», descubriendo conexiones inesperadas entre la historia, la arquitectura y las matemáticas.

La Nit Europea de la Recerca congregó en Palma a más de sesenta investigadores

Precisamente la profesora de esta rama, Ana Belén Petro, que guió el itinerario Matemàtiques vora mar, participó en una ruta en la que mostró al público cómo «las matemáticas nos rodean». «Paseos como este desvelan la geometría oculta en las columnas de la Lonja y el funcionamiento matemático de los relojes de sol, además de honrar la figura del matemático mallorquín Vicente Mut, cartógrafo del primer mapamundi, y también la del célebre Arquímedes».

Otros recorridos exploraron la Ciutat de Mallorca medieval, una ciutat de ciència, el patrimonio histórico-educativo de barrios como el Puig de Sant Pere, la historia de los espectáculos urbanos de la Edad Moderna y una Ruta saludable i sostenible para tomar decisiones de consumo más conscientes.

Carlos Barceló junto a su equipo en el estand de Mosquito Alert. / UIB

Ciencia de ‘Tú a Tú’

Tras la inauguración institucional, la explanada se transformó en una gran feria de la ciencia con más de 40 investigadores de la Universitat en la Mostra d’experiments. Los ciudadanos pudieron participar en talleres de lo más variopinto, desde la identificación del sexo y la edad biológica en huesos humanos con el equipo de ArqueoUIB, hasta la observación de la Tierra a través de los ojos de los satélites.

Una de las paradas con más interacción fue el taller de Zoología Aplicada y de la Conservación, enfocado en la ciencia ciudadana. Según Carlos Barceló, colaborador de la plataforma Mosquito Alert, gracias a esta actividad, la gente puede conocer «el ciclo biológico de un mosquito y aprender a diferenciar entre el mosquito tigre y el mosquito común». La meta es reclutar nuevos «científicos ciudadanos» para el proyecto, ya que, como bien explica el biólogo de la UIB, «la plataforma Mosquito Alert permite saber la distribución de las diferentes especies y hacer mapas de riesgo en el caso de que hubiera algún caso importado».

Los asistentes también pudieron degustar helados hechos con nitrógeno líquido y poner a prueba su cerebro bilingüe en el estand de Psicolingüística.

La gran novedad fue ‘Degusta la Ciència!’, que fusionó gastronomía, cine, música y ciencia

El escenario se llenó para las Microcharlas, presentaciones breves y dinámicas sobre investigaciones punteras. Temas como el papel de los «descansos activos» para mejorar la atención de los estudiantes, la aplicación de las matemáticas para modelar la toma de decisiones en el cerebro y el análisis de la bioquímica para discernir entre «Mito o verdad» sobre ciertos alimentos, captaron la atención del público.

Entre los ponentes destacó Elga Cremades Cortiella, de Filología Catalana, que abordó un tema tan actual como es la lingüística forense en su charla Quan la llengua esdevé prova. Cremades ha señalado a este diario la relevancia de la disciplina en el ámbito judicial, donde el análisis de la lengua puede ser determinante: «Es tanto atribución de autoría como determinación de autoría de textos que han tenido a ver con alguna acción legal o delictiva. Por ejemplo, si se dejan unos whatsapp de amenaza, audios, o correos electrónicos».

La guinda del pastel la puso ‘Degusta la Ciència!’, con una cena en el Hotel Saratoga. / UIB

La clave, según la investigadora, está en las marcas individuales: «Cada uno tiene una manera propia de decir las cosas y de construir frases». Como ejemplo ilustrativo, menciona a Ted Kaczynski, un asesino en serio que se vio delatado por su forma de expresarse: «Una de las marcas que le delató fue que en inglés normalmente se dice you can’t have the cake and eat it too y él lo decía al revés, you can’t eat the cake and have it too».