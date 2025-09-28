Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizados 34 migrantes tras la llegada de dos pateras este domingo a Formentera

Con estos rescates, el número de migrantes llegados a Baleares en patera en las últimas horas asciende a 101

Un total de 34 migrantes de origen magrebí han sido localizados este domingo tras llegar en dos embarcaciones tipo patera a la isla de Formentera, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Rescate de madrugada

La primera intervención se produjo a las 02.47 horas, cuando 19 personas fueron rescatadas a unas tres millas al sur del faro de la Mola. En el operativo participaron efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo, que trasladaron a los migrantes a puerto en condiciones de seguridad.

Apenas dos horas más tarde, a las 04.20 horas, se localizó a otras 15 personas migrantes en la zona de la carretera de Es Caló. En este caso, la actuación corrió a cargo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Baleares (Usecic) junto a la Guardia Civil del Puesto de Formentera.

Más de 100 llegadas en 48 horas

Estos rescates se suman a los cuatro operativos previos realizados entre el viernes y el sábado, en los que fueron interceptadas otras 67 personas en aguas de Formentera. En total, el número de migrantes llegados en patera a Baleares en las últimas horas asciende ya a 101.

La Delegación del Gobierno recuerda que este tipo de llegadas se enmarca en el fenómeno migratorio que afecta a todo el Mediterráneo y que, en Baleares, requiere de la coordinación de Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Policía Nacional para la atención inmediata de las personas rescatadas.

