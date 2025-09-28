Localizados 34 migrantes tras la llegada de dos pateras este domingo a Formentera
Con estos rescates, el número de migrantes llegados a Baleares en patera en las últimas horas asciende a 101
Un total de 34 migrantes de origen magrebí han sido localizados este domingo tras llegar en dos embarcaciones tipo patera a la isla de Formentera, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Baleares.
Rescate de madrugada
La primera intervención se produjo a las 02.47 horas, cuando 19 personas fueron rescatadas a unas tres millas al sur del faro de la Mola. En el operativo participaron efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo, que trasladaron a los migrantes a puerto en condiciones de seguridad.
Apenas dos horas más tarde, a las 04.20 horas, se localizó a otras 15 personas migrantes en la zona de la carretera de Es Caló. En este caso, la actuación corrió a cargo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Baleares (Usecic) junto a la Guardia Civil del Puesto de Formentera.
Más de 100 llegadas en 48 horas
Estos rescates se suman a los cuatro operativos previos realizados entre el viernes y el sábado, en los que fueron interceptadas otras 67 personas en aguas de Formentera. En total, el número de migrantes llegados en patera a Baleares en las últimas horas asciende ya a 101.
La Delegación del Gobierno recuerda que este tipo de llegadas se enmarca en el fenómeno migratorio que afecta a todo el Mediterráneo y que, en Baleares, requiere de la coordinación de Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Policía Nacional para la atención inmediata de las personas rescatadas.
- Los turistas en Mallorca se plantan: “No pienso pagar 300 euros la noche en Platja de Palma”
- El sacerdote del oratorio de Porreres denuncia a otro religioso por amenazas
- El religioso de Porreres: 'Tengo el mismo derecho que el cura a vivir en el oratorio
- La OCU desvela dónde ahorrarse cientos de euros si haces la compra en Mallorca: mapa de los supermercados más baratos
- El Vaticano ordenó la clausura de la congregación de Porreres para terminar con el conflicto de los dos religiosos
- Un accidente en la terminal C del aeropuerto de Palma provoca una gran inundación
- Comercio y restaurantes lamentan que los baleares son cada vez más pobres
- Dos jóvenes mallorquines reducen a un pasajero que, según varios testigos, acosaba a mujeres en un tren