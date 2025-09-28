Fernando Valladares, Director del grupo Ecología y Cambio Global del CSIC: "La crisis global es una oportunidad para reequilibrar nuestra sociedad"

Fernando Valladares, Doctor en Ciencias Biológicas y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde dirige el grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ofrecerá, los próximos 2 y 3 de octubre, una visión profunda y movilizadora sobre la emergencia climática, y lo hará en las jornadas Actuem ara! Emergència climàtica en l’era de la desinformació, que tendrán lugar en el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y en el Teatre del Mar.

El experto subraya a este diario que la crisis global no solo exige responsabilidad, sino que se presenta como «una gran oportunidad para revisar y reequilibrar nuestra sociedad y, con ello, mejorar la salud planetaria y el bienestar personal».

El investigador identifica dos grandes tácticas que obstaculizan la acción efectiva. La primera es la repetición de bulos pertinaces, como la idea de que «el cambio climático siempre ha existido». La segunda, que considera especialmente dañina, es el «retardismo»: una estrategia que, aun admitiendo el cambio climático, le resta urgencia o gravedad para anteponer intereses políticos y económicos a corto plazo. Así -dice el experto- el mayor desafío para traducir el conocimiento científico en políticas públicas radica precisamente en este marco temporal. Los ciclos políticos cortos no incentivan la inversión en iniciativas cuyos resultados se verán en décadas, pues «no se va a invertir dinero y esfuerzo en cosas que no van a tener un rédito político en el corto plazo», sostiene. Para sortear esta inercia, la sociedad debe apoyar a los políticos en la toma de decisiones difíciles respaldadas por la ciencia y, además, adoptar una narrativa positiva que muestre lo mucho que se puede ganar al transitar hacia un modelo insostenible, en el que «no somos ni sanos, ni felices, ni en el norte global, ni en el sur global», manifiesta Valladares.

La confianza en la capacidad de la gente de contagiar su acción es la clave para avanzar

El biólogo enfatiza que la crisis climática está intrínsecamente ligada a la pérdida de biodiversidad, siendo ambos los límites planetarios que la humanidad ha rebasado con mayor gravedad. La biodiversidad -insiste- no es un mero «lujo» o un «capricho» cultural, sino un componente «esencial» y «vital» para la salud y supervivencia humana. Pone el acento en que «el ser humano no puede vivir sin la biodiversidad».

«Alianzas improbables»

Para generar una transición justa y sostenible, el ecólogo aboga por un «inventario de alianzas improbables», ya que las «naturales» ya se están dando. La más urgente -matiza- debe ser con las ciencias sociales y las humanidades. Y es que -mantiene- «en una sociedad utilitarista, disciplinas como la filosofía, que te pregunta el para qué, suelen ser relegadas. Sin embargo, son esenciales para cuestionar nuestros modelos». En este sentido, considera que el arte y la emoción son «herramientas de enorme poder para llegar a ese 90% de la población que no se moviliza con el argumento lógico o el dato científico, pues la razón, el dato, el argumento lógico solo llega a un porcentaje cada vez más pequeño de la población». El arte, que cuando llega una crisis económica es de lo primero que «se quita», tiene un efecto mil veces mayor, subraya.

El mensaje de Valladares a la comunidad universitaria y a la ciudadanía es que vean la participación en estas jornadas como una «oportunidad emocionante y satisfactoria», más allá de la responsabilidad. En un mundo desbordado por problemas globales, reivindica el poder de lo local, ya que es el espacio donde las personas «nos podemos sentir realmente útiles» y donde sus acciones tienen un impacto tangible. «Lo global se compone de muchos locales, y la confianza en la capacidad de la gente de contagiar su acción es la clave para avanzar», explica. Esta «liga de la humanidad» es la única que tiene la magnitud suficiente para abordar un desafío que «les queda grandísimos a los políticos» y al sector privado, concluye.