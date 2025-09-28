Explotan un piso turístico ilegal a unos metros de Cort, el Consell y el Parlament

Que Palma está repleta de pisos turísticos ilegales a pesar de que están prohibidos desde el verano de 2018 es público y notorio. Y que la lucha contra esta actividad, a pesar de las ofensivas que anuncian las administraciones, está teniendo escasos resultados en Mallorca también. Sirva de ejemplo la explotación de un piso turístico en pleno centro de Palma a escasos metros de las principales instituciones de esta tierra y por donde se pasean cada día altos cargos públicos y representantes políticos que se cruzan con los turistas con maletas que se alojan en un piso de la calle Conqueridor. Alojamiento ilegal que no se esconde, al contrario, una placa sobre los timbres del portal muestra el nombre comercial.

Sobre los timbres hay una placa con el nombre comercial del alojamiento ilegal, Dog Admiral. / Ana B. Muñoz

Se trata de Dog Admiral, que se explota en el primer piso de la calle Conqueridor número 2, casi al lado de las sedes del Parlament, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento. En este piso de alquiler ilegal se comercializan nueve plazas turísticas repartidas en cuatro habitaciones a pesar de que hace siete largos años está prohibida en Palma la actividad turística en propiedades horizontales. Cuenta hasta con una web del negocio (https://www.dogadmiralguesthouse.com/) y se promociona en redes sociales (con profusión de vídeos con modelo incluida) y en las principales plataformas comerciales. Su página de Facebook data de 2016.

Usa, supuestamente de forma fraudulenta, la licencia de un alojamiento de Campos de cinco plazas

Este mismo verano el alcalde, Jaime Martínez, cifró en más de 15.000 el número anuncios de alquileres vacacionales ilegales en el municipio. Entre ellos se encuentra Dog Admiral Urban Guest House. Este piso turístico ilegal sigue, aparentemente, el patrón común de usurpación del número de licencia de otros alojamientos reglados, utilizado, por ejemplo, por la veintena de villas turísticas ilegales que comercializa el empresario Paco Garrido, el superanfitrión de Airbnb que acumula denuncias de vecinos y multas sin que ninguno de los inmuebles haya sido clausurado. Dog Admiral, que se distingue por su decoración perruna con canes vestidos de almirantes, reproduce, como se comprueba en su anuncio en Booking, el número de registro de una vivienda vacacional de Campos, de cinco plazas, según el Registro de empresas, actividades y establecimientos turísticos del Consell de Mallorca.

Anuncio del piso turístico ilegal del centro de Palma en Booking. / DM

El uso fraudulento de licencias turísticas o la invención de números de registro para incluirlos en los anuncios de viviendas en las plataformas es una práctica habitual que no se persigue, reconocen fuentes de la inspección turística, porque la prioridad está en los anuncios sin licencias.

El alojamiento ilegal asegura que es «uno de los mejores hoteles» del casco antiguo de Palma

Dog Admiral se presenta como una «casa de huéspedes urbana» con una «excelente ubicación en el centro de Palma». La razón social que figura en su web es Best Day in Mallorca, empresa creada en 2023 dedicada a la gestión y organización de excursiones turísticas, de deportes de riesgo y aventura, de eventos deportivos y de oferta turística complementaria, según el Registro Mercantil.

Cada una de las cuatro habitaciones «está decorada de forma única en un emblemático edificio del siglo XIX» al tiempo que ofrece «la comodidad de un hotel de cinco estrellas». Se puede reservar con o sin desayuno y también se oferta la contratación de experiencias de lujo (champán flores y bombones), de aventura (ruta turística a bordo de un clásico Land Rover) y estéticas (tratamientos). La anfitriona se identifica en la web como Inma. «Si buscas una experiencia en un hotel del casco antiguo de Palma estás en el lugar adecuado», afirma. Se asegura que es uno de «los mejores hoteles» del centro histórico.