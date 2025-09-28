El éxito en la primera Fira del Variat en Palma desborda las previsiones de los restaurantes

El éxito de la primera Fira del Variat que se celebra este fin de semana en Palma ha desbordado las previsiones de los restaurantes que participan, los cuales están teniendo problemas de abastecimiento ante la gran afluencia de público. En este sentido, ayer por la noche muchos de los establecimientos se quedaron prácticamente sin comida, motivo por el cual los variats se servían con las tapas disponibles en ese momento.

En el caso de Es Born Events, una empresa que cuenta con servicio de catering, ayer vendió las raciones que tenían preparadas para toda la Fira. Por este motivo, han tenido que preparar esta madrugada más tapas para poder afrontar la jornada de hoy.

Éxito en Pere Garau

"Es un plato que refleja nuestra gastronomía, nos une y define a todos los mallorquines". Gran éxito en la primera Fira del Variat que se celebra en Palma con miles de personas que se han acercado entre ayer y hoy hasta la plaza de Pere Garau para disfrutar de este evento gastronómico-festivo. Una jornada donde desde primera hora de la mañana tanto familias como amigos hacían cola para conseguir su ticket y poder degustar así el mix más famoso de tapas mallorquinas. "Somos muy fans del variat y hemos venido para probar varios de los que hay aquí y hacer un ránking", expresa Pau López.

Cabe señalar que son ocho los establecimientos que cuentan con caseta en esta Fira. Así, en la Fira están presentes Ca na Martina, La Llubinense,el bar Mónaco, el Rotlet del Molinar, Can Pometa, el bar Nuevo Balear, Bocatas y bocados y desde la part forana, en concreto desde Inca, también participan los variats de Es Born Events.

"Pone en valor nuestro producto local"

La presidenta del Mercat de Pere Garau, Paquita Bonnin, se ha mostrado muy satisfecha del gran éxito de la primera Fira del Variat, señalando que es un acontecimiento que "pone en valor nuestro producto local" y sitúa a los mercados en el centro de la gastronomía mallorquina. "Es una Fira que pone en valor nuestro producto local y el trabajo de bares y restaurantes que mantienen viva la tradición del variat. Es un plato que refleja nuestra gastronomía, nos une y define a todos los mallorquines. Visca el variat, visca Pere Garau y visca Palma", expresa visiblemente emocionada Bonnin.

Por su parte, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, destaca la necesidad de que tanto Pere Garau como el resto de mercados "tienen que ser un referente" para la gastronomía de la ciudad. "Es increíble que a día de hoy no hubiera una fira del variat. Está será la primera de muchas, visca el mercat de Pere Garau y Visca Palma", recalca Martínez.

Cómo funciona la feria

El evento cuenta con varias casetas repartidas por la plaza Pere Garau. En concreto, las casetas las ocupan estos ocho restaurantes, además de dos puestos que sirven dulces. Uno de ellos lo gestiona Chocolateanos, un puesto de reciente apertura en el Mercat de Pere Garau.

También ha aparcado en la plaza dos foodtrucks de hamburguesas. Después hay otra gran zona que es un bar central donde se puede ir a por la bebida y a por los tickets para pedir los variats. En la plaza también se ha instalado un gran escenario para las actuaciones musicales. El ciudadano que llegue a la feria y desee probar los variats, lo primero que debe hacer es adquirir los tickets, que pueden pagarse con dinero en efectivo o con tarjeta. Esos tickets son los que deben emplearse para pedir una ración en cada bar.

Los precios

Cada ticket de variat tiene un coste de cinco euros. El mix de tapas se sirve en un recipiente de 10 centímetros x 6 centímetros y con unos tres centímetros de alto. La idea es que sea una ración a modo de cata para poder probar más restaurantes en un mismo día. Los precios de los tickets de bebidas son los siguientes: una caña, tres euros; una copa de vino, cuatro euros; un agua, dos euros y un refresco, tres euros.