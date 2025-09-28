Detectan 1.475 establecimientos turísticos en Baleares que no pagan la ecotasa

El cruce de datos entre el Govern y los consells insulares ha permitido detectar 1.475 establecimientos con licencia turística que no figuraban en el registro del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). La Conselleria de Economía ha confirmado en un comunicado que a todos ellos se les ha enviado requerimientos para regularizar su situación.

570 altas nuevas en el censo del ITS

Gracias a esta colaboración institucional, 570 alojamientos turísticos se han dado de alta en el censo del impuesto, un paso que contribuye a reforzar la equidad fiscal en el archipiélago. Aquellos que no acrediten debidamente que no están en actividad serán dados de alta de oficio por la Administración, garantizando así que todos los operadores compitan bajo las mismas condiciones tributarias.

Una vez inscritos en el censo, los establecimientos pasan por un proceso de verificación de la fecha de inicio de la actividad, que se contrasta con los registros de los consells. Si hay divergencias, se ajusta la fecha al registro oficial y se comunican las modificaciones a los titulares, aplicando las liquidaciones del impuesto con carácter retroactivo.

Un paso hacia la transparencia

El Govern ha recordado que esta actuación busca asegurar que la información disponible sea precisa, homogénea y coordinada entre administraciones. El vicepresidente del Govern, Toni Costa, ha destacado que se trata de “un paso adelante para garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre todos los establecimientos turísticos”.

El Govern también ha subrayado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 27 de abril de 2022 obliga a las empresas intermediarias a facilitar información tributaria a Hacienda, una medida esencial para el control de arrendamientos turísticos y la recaudación de los impuestos correspondientes.

Costa ha concluido que el objetivo es que “todo el mundo cumpla con las mismas obligaciones y que los recursos recaudados se destinen al bienestar de todos los ciudadanos de Baleares”.