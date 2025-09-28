Comercio y restaurantes lamentan que los baleares son cada vez más pobres

«Tenemos una clase media cada vez más empobrecida, ahogada por el coste de la vivienda y de la vida en Mallorca. Hay un 10% de la población que vive muy bien, pero el resto estamos jodidos, sobre todos los jóvenes». El autor de la frase es un destacado representante del sector comercial de las islas en referencia a los malos resultados obtenidos durante el mes de septiembre, con el problema de que la clientela extranjera comienza a evolucionar a la baja con la entrada del otoño al tiempo que se eleva la dependencia del consumo de los residentes. Esta bajada se está notando especialmente en los establecimientos de moda, pero se registra también en un sector tan sólido como la alimentación. Y se trata de una percepción que se está dando también entre restaurantes y bares, y es un empresario dedicado a esta actividad el que subraya que la clientela local está aguantando durante los fines de semana, pero está mostrando un descenso durante el resto de jornadas.

Hay un punto en el que coinciden todos los representantes de ambos sectores consultados: el encarecimiento de la vivienda, con los alquileres en primer término, está consumiendo unos recursos que las familias de la isla no pueden destinar a la oferta comercial o de restauración, una afirmación respaldada por la presidenta de la patronal de comercio Afedeco, Joana Manresa.

Cúmulo de factores

Su homóloga en Pimeco, Carolina Domingo, comparte la existencia de esos problemas y añade el de las ventas ‘on line’ que hacen que cada vez haya más comensales en la mesa para repartirse el pastel, pero también el de los bajos salarios, de forma que lo que detecta es una coincidencia de factores negativos, y sentencia que «muchas moscas mataron al asno».

Un análisis similar hace el presidente de la asociación Restauración-CAEB, Juan Miguel Ferrer, que además de incidir en el descenso en el gasto de la clientela local, con la excepción de los fines de semana, suma a esta crisis los problemas que en algunas zonas, especialmente del centro o en el Paseo Marítimo de Palma, se producen a la hora de encontrar un lugar de estacionamiento, añadiendo más ‘moscas’ que explican el deterioro que se está viviendo en los ingresos de ambos sectores.

Bares y restaurantes detectan el descenso en el gasto de los residentes / G. Bosch

Como se ha indicado, en el comercio el impacto está siendo amplio, y en el caso de los supermercados Joana Manresa habla de un mantenimiento en la cifra de clientes, pero de una reducción en el ticket medio de compra, con una creciente tendencia en favor de las ‘marcas blancas’, más económicas, lo que explica un descenso en los ingresos.

Impacto en la moda

El impacto más grave se está detectando en el comercio de moda, que es el que está sufriendo de forma más evidente el citado ‘empobrecimiento’ de la clase media mallorquina.

En este punto se recuerda que hay un factor que las empresas no pueden controlar y del que dependen una parte de sus ventas: la meteorología. Así, se apunta que si las temperaturas descienden se produce una cierta reactivación, pero Manresa recuerda que la pasada temporada de otoño e invierno «no se vendió ni un abrigo».

Balance

«Agosto fue horroroso, con las calles llenas de gente pero muy poco gasto, y septiembre ha estado muy por debajo de lo esperado», pese a que en este último mes suele llegar un turista de más poder adquisitivo, según apunta el presidente de la asociación de comerciantes de Jaume II, Pedro Mesquida, que añade que ahora el sector está pendiente de la meteorología para ver si la demanda de los residentes muestra alguna mejoría.

Otros representantes del sector recuerdan que se entra en un periodo en el que los ingresos de estos establecimientos dependen cada vez más de la clientela local, y que hasta finales de noviembre, con el Black Friday, no hay ninguna campaña potente.