Carlos Zaforteza, vicepresidente de la Asociación AMAE: «La gran demanda de becas educativas disminuye su dotación económica»

¿Qué es AMAE?

Es una entidad sin ánimo de lucro, la Asociación de Mentoría y Apoyo Educativo, creada en Mallorca entre septiembre y octubre del año pasado para otorgar becas de estudios a jóvenes sin recursos que, por una cuestión económica, no pueden cursar una carrera o unos estudios de formación profesional.

¿Cómo consiguen los recursos necesarios para financiar unos estudios superiores completos?

Por una parte, con donaciones puntuales, que nos ayudan a crecer. Y, por otra, con un programa que denominamos El compromiso de los cien, con el que buscamos a cien personas que se comprometan a donar 60 euros cada año. Esto nos permite financiar una beca completa de un joven, además de realizar un seguimiento del propio estudiante y de la familia. También ofrecemos una beca formativa empresarial, impulsada por compañías que apuestan por formar a jóvenes directamente a través de los certificados de profesionalidad, que son acreditaciones profesionales que reconocen competencias en distintas áreas.

¿Cómo eligen a los candidatos que optan a una de sus becas?

No los elegimos nosotros. Es un trabajo que realizamos con Mallorca Sense Fam, entidad con la que colaboramos. Nos interesan los perfiles de jóvenes que hayan demostrado aptitudes durante los estudios de secundaria y tengan el deseo y la voluntad de seguir formándose con una FP o una carrera superior.

¿Por qué decidió embarcarse en este proyecto?

No lo hice solo, sino con mi mujer, Elena Ahuir, que es profesora y secretaria de la entidad, y también con Marta González, que preside la asociación. A menudo, con mi mujer hablábamos de la injusticia que supone que un joven con aptitudes y voluntad tenga que interrumpir los estudios por falta de recursos. El año pasado nos decidimos a pasar de las palabras a los hechos, aunque, al principio, encontramos dificultades burocráticas para arrancar y elegir el tipo de sociedad que más nos convenía. Teníamos la idea inicial de crear una fundación, pero al final optamos por una asociación sin ánimo de lucro porque el coste económico inicial no era tan elevado.

¿Por qué eligieron el ámbito educativo, cuando cualquier estudiante tiene hoy en día acceso a becas?

Sí, pero la demanda es tan elevada que las dotaciones económicas tienden a disminuir. Cada vez es más difícil financiar con ellas unos estudios superiores completos si no existen otros recursos extra. Por este motivo, creamos la asociación: para aportar nuestro granito de arena.

¿Cuándo otorgarán la primera beca?

Durante el curso 2026-27, gracias a la iniciativa de El compromiso de los cien, que nos otorga continuidad en los proyectos.

Han organizado un concierto benéfico.

Sí, un concierto gratuito en la plaza de la Verònica de Sant Marçal, en el municipio de Marritxí. Será el próximo 4 de octubre a las 18.00 horas, con la actuación del grupo de versiones Quinta Locura. Celebraremos, además, una rifa con los obsequios que nos han cedido para el concierto muchas entidades colaboradoras que han querido colaborar.