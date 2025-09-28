Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emergencias activa el Índice de Gravedad 0 del Plan Meteobal en toda Baleares por lluvias y tormentas

La Aemet prevé acumulados de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y mantiene el riesgo de precipitaciones intensas también el martes

Archivo - Nubes. Recurso.

Archivo - Nubes. Recurso. / EUROPA PRESS - Archivo

EP

PALMA

El Servicio de Emergencias 112 de Baleares ha activado el Índice de Gravedad 0 (IG0) del Plan Meteobal en todas las islas ante la previsión de un episodio de lluvias y tormentas que afectará al archipiélago a partir de la madrugada de este lunes.

En un mensaje difundido en la red social X, Emergencias ha explicado que esta decisión responde a los avisos amarillos decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que avisa de precipitaciones intensas y posibles tormentas eléctricas.

Primeras islas afectadas

Según la previsión, Ibiza y Formentera serán las primeras en entrar en riesgo a partir de las 03.00 horas del lunes, cuando se podrían registrar acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Posteriormente, el temporal se extenderá también a Mallorca y Menorca a partir de las 10.00 horas. En la Serra de Tramuntana y el norte y nordeste de Mallorca se esperan registros de hasta 30 l/m2 en una hora, mientras que en el resto de la isla podrían alcanzar los 20. En Menorca, las acumulaciones también podrían llegar a los 30 l/m2 en una hora.

Llamamiento a la precaución

Ante este escenario, Emergencias ha pedido a la ciudadanía extremar las precauciones, seguir las recomendaciones oficiales y llamar al 112 en caso de emergencia. La activación del Plan Meteobal implica la coordinación de recursos y vigilancia constante para dar respuesta rápida a cualquier incidencia.

El martes, riesgo más elevado

La Aemet ha informado además de que el martes la situación podría complicarse todavía más. Entre la medianoche y las 12.59 horas, estarán activadas las alertas naranjas (riesgo importante) en la Serra de Tramuntana y el sur de Mallorca, así como en Ibiza y Formentera. En esas zonas se podrían alcanzar 50 l/m2 en una hora y acumulados superiores a 100 l/m2 en dos o tres horas.

A partir de las 13.00 horas del martes, el nivel de aviso descenderá a amarillo, con precipitaciones de hasta 30 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en dos o tres horas. En el resto del archipiélago se mantendrán también los avisos amarillos por lluvias y tormentas.

De confirmarse las previsiones, Baleares afrontará dos jornadas de inestabilidad marcada, con riesgo de aguaceros intensos, granizo y tormentas eléctricas, lo que podría provocar incidencias en el tráfico, retrasos en el transporte y problemas puntuales en zonas urbanas y rurales.

