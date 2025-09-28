Amanda Fernández critica que el PP «calla y evita condenar el genocidio en Gaza»

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, criticó ayer, en el marco del Consejo Político de la FSM, que se celebró en Felanitx, que «el PP calla y evita condenar el genocidio en Gaza, mientras vende Mallorca a la ultraderecha para seguir en el poder».

El PSIB-PSOE informó ayer de que la secretaria general de la FSM, Amanda Fernández, denunció con contundencia la «deriva insensible y reaccionaria» del PP de Prohens y Galmés por su política «contraria a la acogida a la inmigración», por una gestión «errática» de los derechos sociales en la isla y, en general, por el fomento de la «especulación», el «privilegio del capital privado» y el «desprecio a las políticas de servicio público».

En el marco del Consejo Político de la Federación Socialista de Mallorca, Fernández reivindicó la alternativa que suponen los Socialistas de Mallorca frente a esta «derechización extremista» de los gobiernos de Prohens y Galmés, que «han vendido Mallorca a Vox para mantener las sillas», y adoptan el ideario «neofascista» y «ultraliberal» en temas como la vivienda, la educación y la lengua, la Memoria Democrática, la inmigración y la acogida de niños y jóvenes migrantes no acompañados.

Al inicio del Consejo Político, los presentes guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas del «genocidio» de Gaza, y en favor del reconocimiento de la causa de Palestina.

«No podemos mirar hacia otro lado. No podemos callar. GE-NO-CI-DIO. Así, con todas las letras. Y quien no lo quiera decir, que se lo haga mirar», afirmó Fernández. La líder socialista criticó que el PP «ni siquiera ha sido capaz de pronunciar la palabra genocidio», y acusó a la derecha de «blanquear la barbarie con discursos tibios y evasivas diplomáticas». «¿Qué más tiene que pasar para que Prohens y Galmés condenen aquello que está pasando en Gaza?», se preguntó.

Fernández consideró que el PP de Balears es «el más radical y racista de España». La presencia y las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, esta semana, en Formentera, son para la socialista la demostración del «racismo» que ahora anima el argumentario de la formación.