La medida del Govern para agilizar nuevos pisos ‘pincha’ en los municipios de Mallorca

Las medidas impulsadas por el Govern para facilitar el acceso a una vivienda no están funcionando con la celeridad esperada, y el último ejemplo se está registrando con la implantación en Mallorca de las entidades privadas de colaboración urbanística (EPCU), cuyo objetivo es que la tramitación de las licencias para la edificación de nuevos inmuebles se realice en unos pocos meses, cuando en estos momentos en los municipios se tarda más de un año. Según reconoce la vicepresidenta de la asociación de promotores inmobiliarios de Balears (Proinba), Alejandra Marqués, estas empresas no han podido tramitar todavía ni un solo proyecto debido a que los Ayuntamientos siguen sin dar garantías respecto a que su trabajo va a ser asumido por los funcionarios municipales.

Actualmente hay tres EPCU registradas en Mallorca y otras dos están en trámites para ello, según señala Marqués, y están manteniendo reuniones con ayuntamientos como los de Palma, Manacor o Andratx para explicar como se desarrolla su trabajo en otras autonomías en las que operan. Pero todavía se trata de un proceso que no se ha puesto en marcha. Su función es la de revisar toda la documentación que el promotor debe de presentar para tramitar su proyecto, haciendo que este paso sea más ágil, pero siempre que el Consistorio lo dé posteriormente por bueno y acelere la concesión de la licencia. Esa garantía no se tiene todavía, lo que explica que los promotores no se arriesguen a encargar dicha labor a estas empresas, ante el temor a que finalmente suponga una pérdida de tiempo y de dinero si los técnicos municipales no dan por bueno el trabajo que se ha desarrollado, duplicándolo y demorando todavía más esas tramitaciones.

Hay que tener en cuenta que uno de los principales obstáculos para la construcción de nuevos edificios residenciales, según vienen advirtiendo los promotores desde hace años, es la lentitud con que se obtienen las licencias en los ayuntamientos, con plazos de espera que en algún caso alcanzan los dos años, lo que condiciona el que un empresario se anime a arriesgar su capital con la correspondiente adquisición de terrenos y asumiendo gastos sin saber en qué situación se encontrará el mercado inmobiliario a tan largo plazo.

Alejandra Marqués, vicepresidenta de Proinba / G. Bosch

Mal inicio

El funcionamiento de las EPCU en las islas ya se inició con mal pie. El decreto del Govern para reactivar la construcción de viviendas, aprobado en mayo de 2024, daba un plazo de cuatro meses para que los Consells Insulars crearan el registro de las EPCU, que no se cumplió.

La medida se volvió a incorporar en la ley de simplificación administrativa que el Parlament aprobó en diciembre de ese año, en la que se dio de nuevo un periodo de cuatro meses para elaborar este registro. El Consell de Mallorca lo hizo en abril, fecha límite para ello.

Pero son los Ayuntamientos los que deben de dar el visto bueno definitivo para que las citadas entidades puedan tramitar esos expedientes en cada municipio, y se trata de un paso que todavía no ha dado ninguno.

Las medidas impulsadas por el Govern de Marga Prohens encuentran obstáculos en otras Administraciones / G. Bosch

Medida bloqueada

Alejandra Marqués considera que el Govern ha hecho un trabajo positivo creando las condiciones legales necesarias para facilitar el acceso a la vivienda, pero lamenta los obstáculos que aparecen luego en las Administraciones locales.

«Suponemos que el ayuntamiento de Palma será el primero en ponerlo todo a punto y los demás irán detrás, pero por el momento no se está pudiendo actuar como se había previsto», cuestiona la vicepresidenta de los promotores.