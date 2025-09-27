El religioso de Porreres: "Tengo el mismo derecho que el cura de poder vivir en el oratorio"

Andreu Veny es el joven religioso, que pertenece a la congregación de Sant Felip Neri de Porreres, que esta semana se ha convertido en uno de los dos grandes protagonistas del escándalo que ha conmovido a la comunidad católica de Mallorca. El joven mantiene desde hace años un complicado conflicto personal con el sacerdote del oratorio de Porreres, Francesc Novella, quien esta semana le denunció, acusándolo, entre otros delitos, de amenazas. Veny fue detenido por la Guardia Civil y pasó la noche en el calabozo. Al día siguiente quedó en libertad. Su rostro refleja el cansancio y, sobre todo, el sufrimiento personal que le supone vivir esta situación, hasta el extremo de que pese a que lleva diez años persiguiendo su sueño de convertirse en sacerdote, ha decidido “renunciar a mi vocación por todos los escándalos que rodean a la Iglesia”. Ahora su futuro se centra en la enseñanza, entre otras cosas porque es profesor con plaza de funcionario.

Aunque sigue perteneciendo a la congregación de Sant Felip Neri y es consciente de los problemas que le pueden ocasionar en un futuro, Andreu ha decidido romper su silencio y explicar el origen, pero sobre todo las razones, que le han llevado a este enfrentamiento con el sacerdote Novella. Lo define como “una persona tóxica, que me ha querido manipular”, afirma.

Veny entró de muy joven en el oratorio de Porreres. Allí vivió diez años seguidos. Durante este tiempo estuvo protegido por el sacerdote, que le convenció de que debía estudiar para formarse y convertirse en cura. “Era mi vocación, por eso me marché a Barcelona a estudiar”. El joven obtuvo tres licenciaturas, la de teología, filosofía e historia del arte.

El conflicto se sitúa en el año 2019. “Novella se marchaba cada verano de vacaciones. Ese año yo no pude ir de viaje, porque me estaba preparando para una prueba. Mientras él no estaba, se instaló conmigo en el oratorio un joven, un exalumno suyo, al que había bautizado quince días antes”. Esos días la convivencia no fue fácil, porque a Andreu no le gustaba el comportamiento del joven y le llamó la atención. De pronto, “Novella me llamó por teléfono y me empezó a insultar por lo que le había dicho al otro joven y me ordenó que me marchara del oratorio”. Veny afirma que estas discusiones le afectan mucho y por ello decidió marcharse unos días a una casa de su familia en Felanitx para tranquilizarse. Sin embargo, cuando decidió volver “el cura ya no me dejó entrar”. Esto provocó en el religioso un grave drama personal. “Llevaba diez años preparándome para ser sacerdote y por culpa de Novella todo mi futuro se destruía”. Desde entonces este enfrentamiento de los dos religiosos ha continuado, hasta el extremo de que la Santa Sede tuvo que intervenir para poner punto y final a esta lucha interna. El Vaticano envió a un religioso a Mallorca para que investigara la ocurrido, sobre todo teniendo en cuenta el escándalo que suponía para la Iglesia una pelea interna como la que estaba ocurriendo en Porreres. Y, tras la visita, el emisario de Roma lo tuvo muy claro y se ordenó la clausura de la congregación del oratorio de Porreres. Veny debía marcharse a Alcalá de Henares y Novella a una congregación de Vich, pero este último nunca quiso abandonar Porreres, donde todavía continúa al frente del oratorio. “No ha querido acatar la orden del Vaticano y no ha pasado nada. Se cree que es el dueño y señor del oratorio, hace lo que le da la gana y la Iglesia se lo permite. Mientras tanto yo me he visto obligado a marcharme”, lamenta.

La falta de obediencia frente a una orden superior es una situación que Andreu Veny no está dispuesto a aceptar. Ha dejado pasar un tiempo para intentar buscar una solución. La pasada semana acudió al Obispado de Mallorca y se entrevistó con el vicario general. Éste le dijo que no había solución al conflicto con Novella y “me explicó que la orden del Vaticano, que se había dictado en el año 2022, no tenía valor porque no se había cumplido”. Interpretó, por tanto, que el Obispado no iba a hacer nada y que Novella podría continuar como sacerdote en el convento. “Yo sigo siendo hermano lego de Sant Felip Neri y tengo el mismo derecho que Novella en residir en el oratorio de Porreres”. El joven recuerda que los sacerdotes están obligados a cumplir las órdenes que se dictan en el Vaticano. “En el momento en el que Novella no cumplió las órdenes que le expulsaban de Porreres pasó a convertirse en un okupa del oratorio”.

Bajo este convencimiento, el joven se presentó el lunes en el convento. Entró con las llaves que aún guardaba. Llevaba una maleta con sus pertenencias y se dirigió hacia la cocina. Esperó la llegada de Novella y le planteó la situación: le exigió que le indicara la habitación donde podía instalarse.

El sacerdote llamó a un amigo suyo, que es un guardia civil que actúa de monaguillo, para que acudiera a la iglesia y expulsara a la fuerza a Andreu. Este agente llegó poco después al oratorio y sacó al religioso de malos modos, hasta el extremo de que le causó unas lesiones, aunque son leves, en el brazo y en la cara. “El guardia civil dice ahora que las lesiones me las hice yo solo cuando apenas puedo mover el brazo porque soy minusválido”, asegura. El joven hermano de Sant Felip Neri afirma que durante la agresión que sufrió, el agente se apoderó de su teléfono móvil. Por eso, aguardó en la calle a la llegada de la Guardia Civil, que él mismo había llamado cuando estaba hablando con Novella en la cocina. Cuando llegaron los agentes le indicó que le habían quitado su teléfono y les pedía que lo recuperaran y se lo devolvieran. “Los agentes entraron en la iglesia y en la puerta vía como le daban un abrazo al compañero que me había expulsado. Al rato salieron y me dijeron que me marchara, sin devolverme el teléfono”.

Andreu Veny se siente víctima de un relato falso, que de momento le ha supuesto pasar la noche encerrado en un calabozo policial, pese a que él es una persona minusválida, con una lesión en el brazo, y las acusaciones que formulaban en su contra no se fundamentaban en una sola prueba.

Al día siguiente acudió al juzgado, donde no quiso declarar. El juzgado le ha impuesto una orden de alejamiento, que le impide acercarse al oratorio de Porreres. La orden fue solicitada por el propio Novella.

El joven hermano detalla que el sacerdote no le permite regresar al oratorio porque afirma que se marchó voluntariamente, pero que ello no es cierto. “Él me expulsó por teléfono y después no me dejó volver”. Y justifica que ante esta situación no tuvo más remedio que presentar denuncias ante la Santa Sede. En una de ellas relata que un capellán castrense, que acudía con frecuencia al oratorio de Porreres, abusó de él y que el sacerdote Novella “lo sabía y no hizo nada para evitarlo. Es más, me dijo que relativizara la situación”. A este sacerdote militar le prohibieron celebrar misa en Mallorca y tuvo que marcharse a otra ciudad.

El sacerdote Francesc Novella declinó hacer cualquier declaración sobre este conflicto. El Obispado también mantiene silencio sobre el escándalo.