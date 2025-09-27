Ferrán Morell, catedrático y exjefe de Neumología de Vall d'Hebron: «Un médico mayor se cuidará más de un paciente de su misma edad»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Trasplantaremos cerebros?»

Jajaja. Me cuesta creerlo. No de momento, pero se está avanzando mucho y tal vez con la Inteligencia Artificial...

¿A usted le enseñaron en la carrera que nunca se transplantarían pulmones?

Cuando acabé la carrera se empezaban a trasplantar riñones, así que entraba en lo posible lograrlo con otros órganos. En el caso del pulmón, en Vall d’Hebron llevamos 1.600 transplantes, bastantes de ellos a mallorquines. Es un recurso para prolongar la vida ocho o diez años adicionales, con la posibilidad de un retransplante posterior.

¿El ‘Ull clínic’ todavía existe?

Sí, aunque está un poco de baja porque los médicos se fían mucho de pruebas complementarias como los TACs o las analíticas. El ojo clínico es importantísimo si quieres hacer buena medicina, porque una historia clínica correcta es el 75 por ciento del diagnóstico. En sus sesiones clínicas, al legendario Pedro Pons le presentaban las radiografías y les interrumpía «todo esto es papeleo, el enfermo qué dice». Por eso me preocupan los médicos que solo investigan y no ven pacientes.

Tiene una curiosa teoría sobre las edades respectivas de médico y paciente.

Sí. Un médico joven como era yo ve muy mayor a una persona de setenta años, y le parece que ya ha vivido bastante. En cambio, cuando eres viejo, quieres vivir veinte años más. De ahí que un médico mayor se cuidará más de un paciente de su misma edad. Por ejemplo, yo me veo bien, pero la diferente perspectiva es ley de vida y nadie tiene la culpa.

¿Algún ejemplo de esta sintonía por edades?

Me sorprende por ejemplo la facilidad con la que se administra morfina. Tengo una paciente a quien estaban a punto de dársela, y hace un año y medio que la llevo.

¿Hay que prohibir el tabaco en terrazas de bares y en playas?

Sí, por todo. El tabaco mata cada año a nueve millones de personas, la población sumada de Cataluña y Balears. Y cuidado con el alcohol, que también provoca cánceres.

Usted fumaba.

Fui fumador hasta los 28 años, cuando llevaba cuatro años de ejercicio de la medicina y me di cuenta de lo que les pasa a quienes fuman.

¿Un médico sufre de otra manera la enfermedad mortal de su hija?

Hombre, el médico que pretenda serlo no debe dejarse influir, pero a tu hija la has criado, la has cuidado, la has tenido a tu lado. Si ya es jodido perder a un padre, todavía más a una hija, otra faena que te juega la vida.

¿Por qué escribió ‘En homenatge a la Sònia’?

Yo llevaba a mi hija, hacía su historia a diario, consultaba a otros médicos. Mi hijo es anestesista en Son Espases y me sugirió que añadiera comentarios, como una forma de conservar la memoria de Sònia.

¿Qué aprendió en un proceso tan doloroso?

Que las decisiones de los médicos son variables. La Medicina es poco matemática, todo en ella es opinable.

Me sorprendió que se hiciera usted independentista.

Sí. El ochenta por ciento de quienes somos independentistas aquí en Cataluña es porque creemos que no nos devuelven el dinero que aportamos, algo que también sucede en Mallorca. No queremos que abusen de nosotros.

Estoy seguro de que sigue jugando a fútbol a escondidas a sus 81 años.

A las siete de la tarde, de aquí a tres horas, jugamos en una pista de básket. Damos cuatro o cinco vueltas al campo, nos pasamos la pelota, y corremos de tres en tres. Hacemos abdominales y hablamos mucho. Soy un gran defensor del ejercicio físico regular.

Le llamo y me corta, «porque tengo consulta».

Estoy disfrutando con mi consulta privada, y lo siento porque solo la mitad de médicos lo consiguen. Mi primera visita del día es de una hora y media de duración, tengo el récord en dos horas y cuarto sin perder el tiempo. Es una maravilla practicar la medicina que otros no pueden, conocer los detalles y antecedentes que tanto ayudan, y así hasta 160 mil pacientes.

Incluso cataloga el grado de afecto en las despedidas de sus pacientes.

Califico a las visitas según el grado de agradecimiento. El 1) corresponde a quienes se despiden con un «mil gracias, doctor». El 2), «tiene usted toda mi confianza, haga lo que quiera». El 3) es «solo con esta visita ya me siento mejor, curado» y en el nivel 4) y más escaso te abrazan físicamente. Es importante consignarlo, también guardo todos los agradecimientos que he recibido en mi carrera.

Ya no es heredero de Ramon Llull.

Después de trescientos años en la familia, vendimos Raixa a un mallorquín.