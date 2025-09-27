Dos jóvenes mallorquines reducen a un pasajero que, según varios testigos, acosaba a mujeres en un tren

Un vídeo difundido en Instagram por la cuenta Cash Mallorca ha dejado consternados a usuarios de redes y viajeros tras mostrar a dos jóvenes mallorquines inmovilizando a un pasajero en el interior de un vagón. Los protagonistas del suceso han sido identificados como Carlos Rous y Marc Vibes, ambos profesionales dedicados al marketing, que intervinieron después de que el hombre incomodara y acosara a varias mujeres.

En las imágenes se aprecia cómo los dos jóvenes logran reducir al individuo y le atan las manos con un cinturón tras situarlo en el suelo del pasillo del tren. Durante la escena se escuchan gritos de advertencia y de tensión: “Tienen que llamar a la policía”, “Relájate y te soltamos” o “Te voy a romper el brazo”. Asimismo, entre el público que observaba se repetía la pregunta en voz alta: “¿Son policías?”, ante la contundencia de la actuación de Rous y Vibes.

Vídeo viral y reacciones encontradas

El clip, que se ha compartido ampliamente en plataformas sociales, ha generado reacciones divididas. Por un lado, hay quien aplaude la intervención de los dos jóvenes por la protección de las mujeres presentes; por otro, hay quien advierte sobre los riesgos que conlleva la actuación ciudadana y reclama que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad las que tomen el control de este tipo de incidentes.