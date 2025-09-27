La Inteligencia Artificial y la vacunación del paciente inmunocomprometido, ejes del XIII Curso de Actualización en Vacunas de Son Espases
Las jornadas, en las que han participado expertos de todo el país, han tenido lugar este jueves y viernes en el Hospital Universitario Son Espases
El Hospital Universitario Son Espases ha sido la sede del XIII Curso de Actualización en Vacunas, un encuentro que ha reunido a destacados expertos a nivel nacional para abordar los desafíos y las novedades en la prevención de enfermedades infecciosas mediante la vacunación. El curso, coordinado por el Servicio de Medicina Preventiva del HUSE y ofrecido en modalidad presencial y virtual desde la Sala de Actos del hospital, ha contado este jueves y vierenes con la participación de la directora general de Salud Pública de las Illes Balears, Elena Esteban, quien dio inicio al programa.
Innovación y riesgo
El programa de dos días ha prestado especial atención a las estrategias de vacunación en distintas etapas de la vida. Se ha debatido a fondo la prevención de la infección respiratoria en adultos, analizando la inmunosenescencia como factor de riesgo y el escenario actual de la vacunación contra el VRS y la covid-19. En el ámbito infantil, el foco ha estado en el debate sobre la mejor estrategia para proteger a los niños del VRS, sopesando la vacunación de la embarazada y la inmunización del recién nacido con anticuerpos monoclonales , junto con las novedades en vacunas para la enfermedad neumocócica.
Otro pilar fundamental del curso ha sido la vacunación del paciente inmunocomprometido, cubriendo la inmunización de pacientes con esclerosis múltiple y miastenia grave y la vacunación específica en pacientes con terapia CAR-T (un tipo de inmunoterapia que modifica genéticamente las células T del propio paciente en un laboratorio para que reconozcan y ataquen las células cancerosas). También se ha discutido el papel del inmunofenotipo en la respuesta vacunal. Las estrategias de vacunación a nivel general y la vacunación del viajero también han ocupado un espacio destacado, analizando el panorama internacional y las opciones de mejora para implementar la consulta de inmunización del viajero.
Inteligencia Artificial
Las sesiones de la tarde del viernes se centraron en el futuro y la innovación en el campo. Así, se abordó "La inteligencia artificial y los sistemas de información como aliados en los programas de vacunación", marco en el que expertos como Antonio Moreno, del Servicio de Informática del HUSE , y José María Tenias, jefe de sección de Medicina Preventiva del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, han expuesto cómo la IA puede ayudar en la consulta de vacunas y a "derribar barreras" en la vacunación del paciente inmunocomprometido.
Finalmente, sobre la "Investigación en vacunas", se ha explorado en torno a las claves de la investigación independiente, las oportunidades en el área, y el proceso "de la dato al artículo científico", con la participación de Ruth Gil Prieto y Javier Díez Domingo (FISABIO). El curso ha concluido con las conclusiones finales de las jornadas, a cargo de Juan Rodríguez García y Ronald Rodríguez Cogollo, ambos del Servicio de Medicina Preventiva del centro hospitalario.
