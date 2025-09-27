Consubal apoya que el comercio balear trabaje la Segona Festa de Nadal de 2026

La asociación balear de consumidores Consubal se ha alineado con las empresas del comercio y ha solicitado al Govern que el próximo año incorpore el 26 de diciembre (sábado), segunda fiesta de Navidad, en el calendario de diez festivos con actividad en el sector, pese a la implantación que esta celebración tiene en las islas. Esta solicitud cuenta con la oposición de los sindicatos UGT y CCOO, que reclaman que se opte por el día 27 (domingo) precisamente para no romper una tradición de las islas.

La propuesta de Consubal incorpora cuatro festivos con actividad comercial para diciembre de 2026, una petición al Govern que ni la presentada por las empresas del ramo contempla, al conformarse con tres.

En concreto, en esta lista de la asociación de consumidores de las islas figuran el 4 de enero (domingo previo a la festividad de Reyes), 11 de ese mes (primer domingo de rebajas de invierno), 2 de abril (Jueves Santo), 28 de junio (primer domingo de rebajas de verano), 15 de agosto (sábado, fiesta de la Asunción), 29 de noviembre (domingo posterior al Black Friday), y el 6, 13 y 20 de diciembre (todos ellos domingos) a los que suma el 26 (sábado, Segona Festa de Nadal).

Consubal alega que defiende el interés de los consumidores / B. Ramón

El presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, recuerda que el objetivo de su organización es defender el interés de los consumidores y apostar por fechas que tengan el máximo interés para ellos a la hora de poder hacer las compras.

Cuando se plantea el impacto que para algunas familias va a tener el trabajar en una festividad con una fuerte tradición en Balears, recuerda que hay otras actividades, como las vinculadas a bares y restaurantes, hoteles o los taxistas que también van a tener que trabajar ese día.

Apertura de los grandes

Hay que recordar que la mayoría del pequeño comercio no suele abrir sus puertas durante los festivos con actividad autorizada, pero sí lo hacen por norma las grandes superficies y muchas cadenas de supermercados.

En este caso, desde el sector empresarial se justifica la incorporación del día 26 de diciembre entre las fiestas con apertura de 2026 alegando que la petición parte del ramo de la alimentación y forma parte de un pacto alcanzado por el conjunto de las patronales del ramo, por lo que esa propuesta se va a mantener ante la conselleria de Empresa que lidera Alejandro Sáenz de San Pedro, que va a ser la que tenga la última palabra a la hora de fijar esas diez fechas en la reunión de la Comisión Interinsular de Comercio que se ha convocado ya para el próximo día 3 de octubre.

Alimentos perecederos

El argumento que se da es que se quiere evitar en lo posible que haya dos jornadas seguidas sin actividad comercial por el deterioro que eso supone para los alimentos perecederos.

Sin embargo, hay que recordar que en 2020 la coincidencia de fechas fue la misma que la del próximo año y se optó por respetar esa segunda fiesta de Navidad y abrir el día 27 (domingo) tal y como piden ahora UGT y CCOO, con la diferencia de que mientras que el primero propone tres fiestas con actividad en diciembre (días 13, 20 y 27) con la pretensión de que las patronales acepten retirar esa jornada del 26, el segundo las reduce a dos (el 20 y el 27).

Todas las partes incluyen el domingo posterior al Black Friday en los días de apertura / B. Arzayus

En el punto en el que el nivel de coincidencia entre empresarios y sindicatos parece total es en el hecho de incorporar la actividad comercial durante el domingo posterior al Black Friday, que en 2026 coincidirá con el día 29 de noviembre, ya que aparece tanto en la propuesta pactada por todas las patronales como en las de UGT, CCOO y Consubal.

Sobre este tema, se insiste en que se ha convertido en la campaña más importante del año para el sector, a la vista del debilitamiento que los dos periodos de rebajas han registrado. Hay que recordar que el Black Friday es aprovechado por muchos consumidores para avanzar la compra de regalos navideños.