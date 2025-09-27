Escándalo en Porreres: "Me acusan de romper un mueble del obispo Campins, pero yo no tengo fuerza"

El joven religioso afirma que el contenido de la denuncia “es falsa” y que podrá demostrarlo. “Me acusan de haber provocado daños en la cocina y después de haber destrozado un mueble que regaló la hermana del obispo Campins al oratorio, pero todo es falso. También dicen que intenté robar una pieza religiosa y lo único que estaba haciendo era mirarla porque soy un apasionado del arte”.

Andreu Veny relata que el encuentro con el sacerdote se produjo en la cocina y que él dispone de una grabación que demuestra que solo hablaron entre ellos dos, pero que en ningún momento hubo la más mínima discusión verbal. Por lo tanto, tampoco hubo violencia, ni destrozó nada de la cocina, como se relata en la denuncia. Como sabía que Novella había llamado a un amigo suyo guardia civil y estaba convencido que acudiría a dicha llamada, “me dirigí hacia la sacristía”. Mientras esperaba, por su pasión por la historia del arte, realizó unas fotografías del custodio, que es el elemento religioso que se utiliza en las ceremonias. De pronto llegó el guardia civil, vestido de paisano, y se dirigió hacia él de muy malos modos. “Me empezó a gritarme de muy malas maneras y a pegarme para que me marchara. Me propinó varias patadas y fue él, y no yo, quien causó daños a un mueble que había en la sacristía”. Se trata de una vieja cómoda, de alto valor económico y sentimental, que una hermana del obispo Campins regaló a esta iglesia de Porreres.

El joven sufre una grave lesión en el brazo derecho, que se observa a simple vista, como consecuencia de un accidente que sufrió hace años y apenas puede moverlo. “En este brazo no tengo fuerza y quieren acusarme de que fuí yo quien rompí el mueble. Hasta en esto han mentido y lo han hecho para justificar mi expulsión y mi detención”.

Sobre los evidentes hematomas que presenta en el brazo y sobre la lesión leve en la cara, Andreu afirma que el “guardia civil que me sacó de la iglesia asegura que me las provoqué yo. Cómo quiere que me autolesione si apenas tengo fuerza”.

El joven hermano de Sant Felip Neri afirma que durante la agresión que sufrió, el agente se apoderó de su teléfono móvil. Por eso, aguardó en la calle a la llegada de la Guardia Civil, que él mismo había llamado cuando estaba hablando con Novella en la cocina. Cuando llegaron los agentes le indicó que le habían quitado su teléfono y les pedía que lo recuperaran y se lo devolvieran. “Los agentes entraron en la iglesia y en la puerta vía como le daban un abrazo al compañero que me había expulsado. Al rato salieron y me dijeron que me marchara, sin devolverme el teléfono”.

Andreu Veny se siente víctima de un relato falso, que de momento le ha supuesto pasar la noche encerrado en un calabozo policial, pese a que él es una persona minusválida, con una lesión en el brazo, y las acusaciones que formulaban en su contra no se fundamentaban en una sola prueba. Al día siguiente acudió al juzgado, donde no quiso declarar. El juzgado le ha impuesto una orden de alejamiento, que solicitó el sacerdote.

El joven hermano detalla que el sacerdote no le permite regresar al oratorio porque afirma que se marchó voluntariamente, pero que ello no es cierto. “Él me expulsó por teléfono y después no me dejó volver”. Y justifica que ante esta situación no tuvo más remedio que presentar denuncias ante la Santa Sede. En una de ellas relata que un capellán castrense, que acudía con frecuencia al oratorio de Porreres, abusó de él y que el sacerdote Novella “lo sabía y no hizo nada para evitarlo. Es más, me dijo que relativizara la situación”. A este sacerdote militar le prohibieron celebrar misa en Mallorca y tuvo que marcharse a otra ciudad.