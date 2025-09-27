El conseller de Educación y Universidades del Consell de Mallorca, Antoni Vera, ha denunciado públicamente este martes que le han suplantado la identidad en redes sociales. Según ha explicado, en Instagram se ha creado un perfil que imita su nombre y actividad con el objetivo de hacerse pasar por él.

“Acabo de denunciar este perfil. Mi único usuario es este, desde donde publico”, escribió el político en su cuenta oficial, señalando que el perfil verdadero es @averaalemany y que la cuenta con el nombre @averaalemany_ es falsa.

Antoni Vera denuncia la suplantación de su identidad en redes sociales / averaalemany

Ola de casos de suplantación digital

El caso de Vera se suma a otros episodios recientes de fraude digital mediante suplantación de identidad que han afectado a figuras públicas en Mallorca. Sin ir más lejos, esta misma semana el tenista manacorí Rafa Nadal alertaba a sus seguidores de la circulación de vídeos manipulados con inteligencia artificial en los que se imitaba su imagen y voz para promocionar consejos falsos de inversión. “Se trata de publicidad engañosa”, advertía Nadal en un comunicado compartido en sus redes.

Tanto las denuncias de Nadal como la de Vera ponen de relieve la creciente amenaza de la suplantación digital, que puede tener finalidades económicas, de desinformación o de descrédito. Las autoridades insisten en la importancia de verificar siempre los perfiles oficiales y desconfiar de cuentas que presenten variaciones en el nombre de usuario, errores en la información o mensajes inusuales.