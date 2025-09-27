Antoni Vera denuncia la suplantación de su identidad en redes sociales
El conseller de Educación y Universidades alerta de un usuario falso que intenta hacerse pasar por él
El conseller de Educación y Universidades del Consell de Mallorca, Antoni Vera, ha denunciado públicamente este martes que le han suplantado la identidad en redes sociales. Según ha explicado, en Instagram se ha creado un perfil que imita su nombre y actividad con el objetivo de hacerse pasar por él.
“Acabo de denunciar este perfil. Mi único usuario es este, desde donde publico”, escribió el político en su cuenta oficial, señalando que el perfil verdadero es @averaalemany y que la cuenta con el nombre @averaalemany_ es falsa.
Ola de casos de suplantación digital
El caso de Vera se suma a otros episodios recientes de fraude digital mediante suplantación de identidad que han afectado a figuras públicas en Mallorca. Sin ir más lejos, esta misma semana el tenista manacorí Rafa Nadal alertaba a sus seguidores de la circulación de vídeos manipulados con inteligencia artificial en los que se imitaba su imagen y voz para promocionar consejos falsos de inversión. “Se trata de publicidad engañosa”, advertía Nadal en un comunicado compartido en sus redes.
Tanto las denuncias de Nadal como la de Vera ponen de relieve la creciente amenaza de la suplantación digital, que puede tener finalidades económicas, de desinformación o de descrédito. Las autoridades insisten en la importancia de verificar siempre los perfiles oficiales y desconfiar de cuentas que presenten variaciones en el nombre de usuario, errores en la información o mensajes inusuales.
- Los turistas en Mallorca se plantan: “No pienso pagar 300 euros la noche en Platja de Palma”
- Tras el hundimiento del hotel Vell Marí de Kikín March hay 'una pésima gestión
- El sacerdote del oratorio de Porreres denuncia a otro religioso por amenazas
- Dimite el máximo responsable de los funcionarios del Govern por sus roces con la nueva consellera Cabrer
- El religioso de Porreres: 'Tengo el mismo derecho que el cura de poder vivir en el oratorio
- La OCU desvela dónde ahorrarse cientos de euros si haces la compra en Mallorca: mapa de los supermercados más baratos
- El Govern permitirá 35 nuevas farmacias en los municipios de Mallorca: estos son los pueblos con las nuevas licencias
- El Vaticano ordenó la clausura de la congregación de Porreres para terminar con el conflicto de los dos religiosos