La Col.lectiva, el nuevo espacio de debate en Palma

La Col.lectiva, es un nuevo espacio de debate y de fomento de la cultura. El local de esta asociación social está ubicado en la calle Jeroni Pou, en Palma, que fue ayer inaugurado.

El impulsor de este proyecto, Miquel Rosselló, explicó que el local pretende ser un espacio para compartir ideas, celebrar reuniones y, sobre todo, fomentar el movimiento social. El espacio también se cederá para exposiciones culturales o presentaciones de libros, ya que cuenta con una sala muy amplia y con gran capacidad.

Rosselló explicó que este proyecto nace desde la Fundación Darder Mascaró, que anteriormente realizaba sus actividades en una vivienda de la calle General Riera. En este inmueble, que tuvieron que abandonar, compartían espacio con varias asociaciones de carácter social.

Sin embargo, los responsables de la fundación han venido trabajando con el objetivo de encontrar un local apropiado, donde se puedan compartir ideas, con el objetivo de conseguir un avance social. Y este espacio se ha encontrado en el local que esta tarde ha sido inaugurado. “La idea es que el local sirva para organizar actos sociales. Si alguien nos lo pide para un determinado acto, nosotros lo cederemos, porque lo imparte es poder fomentar la cultura y el conocimiento”, explicó Rosselló. También se cederá espacio a determinadas asociaciones ciudadanas que no disponen de un local propio y que ahora tendrán la oportunidad de celebrar sus reuniones en este local.

La inauguración ha contado con una mesa redonda en la que se ha tratado un proyecto social. Los asistentes se han mostrado muy satisfechos con este proyecto, ya que permite disponer de un espacio para debatir ideas e impulsar programas sociales.