Asociaciones de inmigrantes de Baleares acusan a Feijóo y Prohens de "incendiar la convivencia"

Varias asociaciones de inmigrantes en Baleares han denunciado este sábado la “deriva racista y xenófoba” del PP y han acusado al líder nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, de “incendiar la convivencia” en las islas con discursos de odio durante su visita a Formentera.

Críticas al discurso popular

En un comunicado conjunto, las entidades han asegurado que el PP “se ha rendido a la extrema derecha” y han reprochado a sus dirigentes que acudan a las islas a “sembrar división” y a “utilizar el racismo como arma política”. Han advertido de que este tipo de mensajes ponen en riesgo la cohesión social y generan un clima de tensión innecesario.

Las asociaciones han defendido que en Baleares “no hay inmigrantes delincuentes, hay personas trabajadoras”, familias enteras que han contribuido con su esfuerzo a levantar sectores clave de la economía balear. Entre ellos han citado el turismo, la hostelería, los cuidados, el campo y la construcción, subrayando que la diversidad cultural enriquece y mantiene vivos los barrios de las islas.

Las entidades han reclamado que la política migratoria deje de ser una herramienta de confrontación y se convierta en una verdadera política de Estado, consensuada y con perspectiva de derechos humanos. “El racismo no cabe en la democracia”, ha recalcado la Plataforma de Inmigrantes de Balears, que ha instado a los partidos a abandonar discursos que criminalicen a toda una comunidad.

El presidente de la Asociación de Ecuatorianos de Ibiza y Formentera, Milton Horacio Balda Macías, ha afirmado que Feijóo y Prohens “no tienen proyecto, solo odio”, mientras que la comunidad senegalesa ha recordado que sus familias y trabajos forman parte activa de la sociedad balear, advirtiendo de que los discursos de odio únicamente generan violencia y exclusión.

Por su parte, la entidad Revolución Ciudadana ha denunciado que el PP “ya no es un partido de Estado”, sino una formación “secuestrada por la extrema derecha”.

Las declaraciones de Feijóo en Formentera

El comunicado de las asociaciones responde directamente a las palabras de Núñez Feijóo en su visita a Formentera, donde abogó por “elegir quién entra, cómo y para qué”, además de proponer la expulsión de España de todos los inmigrantes que cometan delitos contra la libertad sexual o reincidan en vulneraciones legales, independientemente de si cuentan con permiso de residencia.

Con este choque de posturas, la cuestión migratoria vuelve a situarse en el centro del debate político en Baleares, con voces desde la sociedad civil que advierten del peligro de convertirla en un campo de confrontación partidista.