Afectados cuarenta aspirantes a las oposiciones de Justicia de Ibiza al cancelarse su vuelo a Palma

Lágrimas, desesperación y angustia a primeras horas de la mañana. Unos cuarenta aspirantes a las oposiciones de Justicia de Ibiza se han visto afectados hoy al cancelarse su vuelo a Palma, donde se desarrolla la prueba selectiva.

Los pasajeros tenían previsto despegar sobre las siete de la mañana rumbo a Mallorca, pero su vuelo se ha suspendido. La aerolínea no los ha recolocado a primeras horas, por lo que varios de ellos han decidido comprar otro billete con otra compañía con el objetivo de llegar a tiempo a las nueve de la mañana a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Una gran mayoría de los aspirantes de Ibiza son funcionarios interinos en los juzgados.

Finalmente, los perjudicados que han tomado otro vuelo desde Ibiza han conseguido llegar a tiempo a la carrera antes de que empezara el examen en el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos de la UIB. Se han vivido momentos de muchos nervios y tensión.

La hora de acceso a las aulas ha sido a las nueve de la mañana, pero el inicio de la prueba se ha demorado hasta pasadas las diez y media. El examen ha empezado a la misma hora en toda España.

Cerca de mil personas se están examinando hoy en Palma a los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial de la Administración de Justicia.

El sindicato CSIF lamenta que los aspirantes de Menorca, Ibiza y Formentera se hayan visto obligados a desplazarse a Palma para realizar esta prueba, “ya que una vez más el Ministerio solo ha previsto una sede para todas las solicitudes presentadas en Baleares”.

Se ofertan más de 2.000 plazas en toda España

En esta convocatoria, se ofertan un total de 2.312 plazas a nivel nacional, una cifra que para CSIF es absolutamente insuficiente y no podrá cubrir las pérdidas de efectivos acumuladas en los últimos años.

“La situación es especialmente grave en Baleares, donde el porcentaje de interinidad alcanza el 50% de la plantilla”, subraya Pablo Rodríguez, portavoz de CSIF- Justicia en Baleares.

“Estas oposiciones son imprescindibles para que los ciudadanos tengan servicio. La Administración de Justicia tiene que estar bien dotada de medios materiales y también medios personales. Las oferta de empleo público es demencial, no cumple ni una décima parte”, critica Rodríguez.

“La agravante de Baleares es que tenemos mucha dificultad incluso de tener interinos. La gente no quiere venir a las islas. Tenemos muchas plazas por cubrir, sobre todo, por el problema de la vivienda y la cesta de la compra”, señala el portavoz de CSIF.

Pablo Rodríguez ha insistido en que se debe aumentar la indemnización por residencia. “Es una reivindicación histórica. Es un agravio comparativo con Ceuta y Melilla, allí un gestor procesal administrativo puede cobrar un plus de mil euros; en cambio, aquí, en Baleares no llega a los cien euros”, ha hecho hincapié el portavoz del sindicato.