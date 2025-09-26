El Vaticano ordenó la clausura de la congregación de Porreres para terminar con el conflicto de los dos religiosos

El Vaticano ordenó hace cuatro años el cierre de la congregación religiosa del oratorio de Porreres como consecuencia del escándalo que durante mucho tiempo protagonizaron los dos religiosos que pertenecen a la orden de Sant Felip Neri. Un enfrentamiento en el que también tuvo que intervenir el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, que envió varios informes a la Santa Sede relatando los detalles de este escándalo público que estaba afectando a los fieles de la localidad. Taltavull pidió también la intervención del Vaticano para buscar una solución a este desagradable conflicto.

El padre Francesc Novella, máximo responsable del oratorio de Porreres y el hermano Andreu Veny, que tenía la condición de hermano lego, mantuvieron durante mucho tiempo una relación muy estrecha. Sin embargo, en un momento determinado se inició una fuerte enemistad, hasta el extremo de que Novella acusó a Veny de amenazarle y éste terminó detenido por la Guardia Civil. El religioso lego de esta congregación pasó la noche en los calabozos policiales. Ayer por la mañana fue entregado en el juzgado de Manacor, que decretó su libertad. Le impuso una orden que le impide acercarse al templo religioso de Porreras, una medida que había solicitado previamente el sacerdote del oratorio.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, que ayer informó en exclusiva del conflicto que mantienen estos dos religiosos, la Santa Sede se vio obligada a actuar para buscar una solución a este enfrentamiento en el templo de Porreres. En Roma se recibieron denuncias de los dos implicados, detallando su particular versión del enfrentamiento, así como los escritos que también había enviado el obispo Taltavull, pidiendo la intervención de la Santa Sede para buscar una solución al conflicto. Y al mismo tiempo también se habían recibido escritos de algunos laicos, en los que se denunciaba, y así lo dice textualmente el informe, “el clima de escándalo que se estaba produciendo”.

Estas cartas pidiendo la intervención del Vaticano se recibieron en el año 2020. Sin embargo, no fue hasta el año siguiente cuando el delegado de la Santa Sede realizó una visita personal a esta iglesia de Porreres. El sacerdote Marco Guillem, actuando como delegado de la Santa Sede y en su condición de visitador apostólico, se desplazó a Porreres y mantuvo entrevistas con los dos religiosos. La conclusión que alcanzó es que no existía una solución negociada al conflicto y por ello propuso a sus superiores la medida más drástica que se podía adoptar: la congregación del oratorio de Porreres debía de clausurarse. Por lo tanto, los dos religiosos que convivían en el mismo edificio debían abandonar el oratorio e incorporarse a otras comunidades de la misma orden.

En el informe que elaboró este sacerdote enviado por el Vaticano resaltó “la gravísima falta de comunicación y fraternidad entre los miembros” de la comunidad de Porreres, así como una constante “lucha entre ellos por controlar la casa”.

También relataba las acusaciones de uno de los religiosos contra el otro, que llegaron a “dar la apariencia de chantaje”.

En el informe se resaltaba también la “falta de espíritu eclesial delante del clero local y del mismo obispo, con una constante actitud negativa hacia ellos”.

Y por último se incidía en el “continuo escándalo público” que mantenían Novella y Veny frente a los fieles de Porreres.

Este informe fue aprobado por el superior del delegado de la Santa Sede y la decisión que se acordó fue tajante. Un arzobispo fue quien firmó la orden que acordaba la supresión canónica de la congregación de Porreres y, por lo tanto, los dos religiosos debían buscar otro destino. Al hermano lego le enviaban a una congregación de Alcalá de Henares, mientras que el sacerdote debía incorporarse a la comunidad de Vich. En la orden eclesiástica también se fijaba una fecha para entregar las llaves del oratorio.

El joven Andreu Veny sí cumplió la orden, mientras que el padre Novella, alegando que había dedicado toda su carrera a cuidar el oratorio de Porreres, se negó a marcharse. El religioso interpreta que si el sacerdote, incumpliendo la orden de Roma, no quiere marcharse del oratorio, él tiene el mismo derecho para poder residir en este templo de Porreres.

Por ello, el pasado lunes, a media mañana, Andreu Veny regresó a la iglesia y buscó al sacerdote. Le exigió que le indicara la habitación donde podía dormir, exigiendo su derecho a poder residir en el oratorio de Porreres.

Ante esta situación el sacerdote Novella decidió llamar a un conocido suyo guardia civil, que actúa como monaguillo en algunas celebraciones religiosas, para que acudiera al oratorio y le ayudara a expulsar al otro religioso. Andreu Veny fue obligado a salir del recinto y en este enfrentamiento sufrió algunas lesiones, aunque leves, en ambos brazos y en la cara. Estas lesiones fueron confirmadas por el médico de Felanitx que le atendió horas más tarde.

Sin embargo, el conflicto no terminó con la expulsión del hermano lego. El sacerdote presentó posteriormente una denuncia ante la Guardia Civil, asegurando que Andreu Veny le había amenazado. El pasado miércoles el joven religioso recibió una llamada desde el cuartel de Campos, pidiéndole que acudiera a las dependencias de la Guardia Civil. Y allí se le comunicó que quedaba detenido. Ayer, tras más de 24 horas privado de libertad, quedó en libertad. Se negó a declarar ante el juez.

Este periódico se puso ayer en contacto con el sacerdote Novella para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, el religioso declinó realizar declaraciones públicas sobre este incidente que, sin duda, ha consternado a la comunidad religiosa de Mallorca.