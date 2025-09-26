La tormenta postropical Gabrielle llega a Mallorca: traerá el sábado lluvia y viento al noroeste peninsular

Las previsiones meteorológicas para mañana, sábado, advierten de la aproximación de la tormenta postropical Gabrielle, que dejará cielos nubosos en el noroeste peninsular y abundante nubosidad de tipo alto en el resto.

Lluvias intensas en Galicia y posibilidad de chubascos en Baleares

Los cielos tenderán a cubrirse sobre todo en Galicia, con precipitaciones y tormentas localmente fuertes a última hora, a medida que Gabrielle se adentre en la península ibérica. Los chubascos podrían llegar incluso a Baleares a lo largo de la jornada de mañana, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas máximas bajarán en el tercio oeste peninsular, mientras que subirán en buena parte del este, el Cantábrico y Baleares. Las mínimas descenderán en el sur de Galicia y norte de Cataluña, aumentarán en la mitad norte peninsular y se mantendrán estables en el resto, con heladas débiles y dispersas en los Pirineos.

El viento será moderado de componente sur en el archipiélago balear y litoral sur del Levante, de componente este en el Cantábrico y de sur y este con intervalos fuertes en el litoral gallego, mientras que en el resto del país será flojo en general.

Situación en Baleares

En Baleares se prevén intervalos nubosos con baja probabilidad de chubascos, preferentemente en el norte de Mallorca durante las horas centrales. Las temperaturas nocturnas se mantendrán, mientras que las diurnas ascenderán. El viento soplará flojo del suroeste con intervalos moderados por la tarde.