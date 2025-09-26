Mallorca amplía cooperación en Perú para llevar agua potable a comunidades rurales

El Consell de Mallorca, a través del Fondo Mallorquín de Cooperación y Solidaridad, ha ampliado su cooperación internacional a nuevas zonas de Perú, tras una década de trabajo en Piura. Las nuevas actuaciones se centran en la región de Ayacucho, una de las más pobres del país y con carencias de servicios básicos.

Se han destinado casi 130.000 euros a dos proyectos que asegurarán el acceso al agua potable a las familias de las comunidades rurales de Toropahuaccran y Ccocha Ccocha, en la municipalidad de Chiara. Hasta ahora, la población —principalmente indígena quechua— debía recorrer largas distancias para conseguir agua de fuentes poco salubres, con riesgo para la salud y una carga física especialmente dura para mujeres y niños. Los nuevos sistemas de agua, basados en captación, conducción, depósitos y conexiones domiciliarias, cubrirán casi todos los hogares y mejorarán las condiciones de vida de las familias.

Colaboración con comunidades y sostenibilidad

La delegación institucional, encabezada por el consejero de Presidencia y vicepresidente del Fondo Mallorquín, Toni Fuster, visitó por primera vez el territorio para conocer los proyectos iniciados en 2024 y reforzar los vínculos con la municipalidad de Chiara.

El proyecto se ejecuta conjuntamente con Servicios Educativos Rurales (SER), organización peruana especializada en derechos humanos y desarrollo local. La iniciativa combina infraestructuras con formación y fortalecimiento comunitario, asegurando que las comunidades sean protagonistas del proceso y que los avances sean sostenibles y de titularidad local.