Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mallorca amplía cooperación en Perú para llevar agua potable a comunidades rurales

Dos nuevos proyectos del Consell en Ayacucho garantizarán agua segura a hogares indígenas, mejorando la salud y la calidad de vida

La delegación institucional, encabezada por Toni Fuster, visitó por primera vez el territorio para conocer los proyectos iniciados en 2024.

La delegación institucional, encabezada por Toni Fuster, visitó por primera vez el territorio para conocer los proyectos iniciados en 2024. / Consell de Mallorca

Redacción Mallorca

Palma

El Consell de Mallorca, a través del Fondo Mallorquín de Cooperación y Solidaridad, ha ampliado su cooperación internacional a nuevas zonas de Perú, tras una década de trabajo en Piura. Las nuevas actuaciones se centran en la región de Ayacucho, una de las más pobres del país y con carencias de servicios básicos.

Se han destinado casi 130.000 euros a dos proyectos que asegurarán el acceso al agua potable a las familias de las comunidades rurales de Toropahuaccran y Ccocha Ccocha, en la municipalidad de Chiara. Hasta ahora, la población —principalmente indígena quechua— debía recorrer largas distancias para conseguir agua de fuentes poco salubres, con riesgo para la salud y una carga física especialmente dura para mujeres y niños. Los nuevos sistemas de agua, basados en captación, conducción, depósitos y conexiones domiciliarias, cubrirán casi todos los hogares y mejorarán las condiciones de vida de las familias.

Colaboración con comunidades y sostenibilidad

La delegación institucional, encabezada por el consejero de Presidencia y vicepresidente del Fondo Mallorquín, Toni Fuster, visitó por primera vez el territorio para conocer los proyectos iniciados en 2024 y reforzar los vínculos con la municipalidad de Chiara.

El proyecto se ejecuta conjuntamente con Servicios Educativos Rurales (SER), organización peruana especializada en derechos humanos y desarrollo local. La iniciativa combina infraestructuras con formación y fortalecimiento comunitario, asegurando que las comunidades sean protagonistas del proceso y que los avances sean sostenibles y de titularidad local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tras el hundimiento del hotel Vell Marí de Kikín March hay 'una pésima gestión
  2. El sacerdote del oratorio de Porreres denuncia a otro religioso por amenazas
  3. Dimite el máximo responsable de los funcionarios del Govern por sus roces con la nueva consellera Cabrer
  4. Los turistas en Mallorca se plantan: “No pienso pagar 300 euros la noche en Platja de Palma”
  5. La OCU desvela dónde ahorrarse cientos de euros si haces la compra en Mallorca: mapa de los supermercados más baratos
  6. El Govern permitirá 35 nuevas farmacias en los municipios de Mallorca: estos son los pueblos con las nuevas licencias
  7. La AEMET amplía su alerta en Mallorca por las fuertes lluvias
  8. Un accidente en la terminal C del aeropuerto de Palma provoca una gran inundación

Mallorca amplía cooperación en Perú para llevar agua potable a comunidades rurales

Mallorca amplía cooperación en Perú para llevar agua potable a comunidades rurales

El Gobierno central se abre a que alquileres de más de 900 euros puedan recibir ayudas en Baleares

El Gobierno central se abre a que alquileres de más de 900 euros puedan recibir ayudas en Baleares

La tormenta postropical Gabrielle llega a Mallorca: traerá el sábado lluvia y viento al noroeste peninsular

La tormenta postropical Gabrielle llega a Mallorca: traerá el sábado lluvia y viento al noroeste peninsular

AEMET anuncia un fin de semana con cielos despejados y temperaturas suaves en Baleares

AEMET anuncia un fin de semana con cielos despejados y temperaturas suaves en Baleares

Cortes de tráfico y desvíos de la EMT este fin de semana por la Fira del Variat y la XI Cursa Nocturna Sa Murada Palma

Cortes de tráfico y desvíos de la EMT este fin de semana por la Fira del Variat y la XI Cursa Nocturna Sa Murada Palma

El Debate de Política General de Baleares se celebrará el próximo 7 y 8 de octubre

El Debate de Política General de Baleares se celebrará el próximo 7 y 8 de octubre

Armengol reafirma la responsabilidad del Estado en el fomento de las lenguas cooficiales

Armengol reafirma la responsabilidad del Estado en el fomento de las lenguas cooficiales

El director de Turespaña: "Baleares tiene la responsabilidad de estar a la vanguardia de la mejora del modelo turístico"

El director de Turespaña: "Baleares tiene la responsabilidad de estar a la vanguardia de la mejora del modelo turístico"
Tracking Pixel Contents