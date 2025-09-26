El impacto de un choque previsible

A falta de justificación razonada posible, no queda más remedio que encuadrar el encontronazo entre Francesc Novella y Andreu Veny dentro de la personalidad y trayectoria eclesiástica de ambos protagonistas. Son dos identidades muy distintas, con condicionantes determinantes que han marcado su respectivo recorrido y hasta con incompatibilidades avaladas con dictamen de visitador apostólico.

En todo este desaguisado, quedan tres cuestiones por responder: el porqué no se ha llegado a ejecutar en su plenitud la resolución de disolver el Oratorio de Porreres, cuál es el conjuro que permite a Francesc Novella cortocircuitar medidas que considera en su contra y porqué Obispo y Procurador General del Oratorio no se han conjurado para evitar el escándalo público, sabiendo que podían contar con la comprensión de fieles locales y medios eclesiásticos porque los males de Sant Felip de Porreres son reincidentes y conocidos hasta el hartazgo. Casi todos los informes, diferentes y contrastados, recibidos en la procuraduría general del Oratorio en Roma se han cansado de acumular polvo y de esperar respuesta.

Filippo Neri, el santo italiano que ya a partir de 1564 estructuró al clero secular y a los hermanos laicos que le seguían en oratorios autónomos para que pudieran dedicarse a un mejor cuidado pastoral y a las obras de caridad es, con toda probabilidad, el primer gran escandalizado de lo visto y vivido en Porreres. Seguro que no reconoce a sus seguidores ni en los antecedentes ni en la pelea del lunes que, para acentuar su condición insólita, incluso tiene la guinda de un discutible arbitraje en el que no se sabe muy bien hasta donde llega el roquete y hasta donde lo hace el tricornio. El intento de reincorporación de Andreu Veny al convento de Porreres, reconducido como allanamiento de morada y la negativa de Francesc Novella a abandonarlo, no solo lesiona la imagen y la persona de ambos. Quizás el mayor peso de su gravedad está en que fragmenta, todavía más, a una iglesia local obligada a actuar con pies de plomo, con las inevitables repercusiones sociales que ello tiene.