El Gobierno central se abre a que alquileres de más de 900 euros puedan recibir ayudas en Baleares

El Gobierno central se muestra abierto a que las personas con alquileres de más de 900 euros puedan optar a las ayudas vinculadas al arrendamiento en Baleares. Así viene recogido en el borrador del Plan Estatal de Vivienda, según afirma el conseller del ramo en las islas, José Luis Mateo. "Hace apenas una semana se nos envió el primer borrador del plan estatal que nuestro director general ya pudo empezar a debatir ayer en Madrid y parece que el Ministerio de Vivienda se muestra abierto a ampliar y aumentar estas cantidades", expresa Mateo.

Cabe recordar que, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, pueden acogerse a estas ayudas viviendas con un alquiler de un precio máximo de hasta 900 euros mensuales, límite que se aplica con el actual Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.

Ante esta situación, el conseller recalca que se trata "de un primer borrador", por lo que asegura que el Govern balear seguirá reclamando que se aumente el límite de 900 euros de manera inmediata para que puedan acceder el mayor número de ciudadanos posibles en las islas. "Es una de las reivindicaciones que hace este Govern desde principio de legislatura. Es imprescindible para alcanzar al máximo de ciudadanos de las islas ya que los límites actuales para vivienda y habitaciones no son suficientes. Este tiene que ser el camino, esperemos que sea posible", destaca Mateo.

Zona tensionada

En cuanto a la petición del Gobierno Central de que Baleares sea declarada zona tensionada, el Govern insiste en que no tiene pensado aplicar dicha medida al considerar que no está dando resultados allí donde se ha aplicado. "Creemos que las medidas que se adoptan desde la ley estatal de vivienda no son las correctas y por eso no las aplicamos.Lo que ha reducido de forma considerable el Gobierno Central es la oferta y nosotros consideramos que lo que hay que hacer es aumentarla. Nosotros creemos que el camino va en dirección contraria a la de topar precios y establecer zonas tensionadas. No apostamos por la vía de la prohibición, sino la de la incentivación", destaca Mateo.