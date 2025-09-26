El director de Turespaña: "Baleares tiene la responsabilidad de estar a la vanguardia de la mejora del modelo turístico"

El director de Turespaña, Miguel Sanz, ha afirmado este viernes que Baleares, junto con otros destinos de primer nivel, tiene "la responsabilidad de ser avanzadilla y estar a la vanguardia en la solución a los retos del sector y en la mejora del modelo turístico".

En declaraciones a los medios al inicio en Palma de la XX Jornada Gestión de Riesgos en el Sector Turístico de WTW, Sanz ha enmarcado la recién anunciada conexión directa de Palma con Abu Dabi en la necesidad de diversificar los mercados turísticos. "La diversificación de los mercados y la desestacionalización de los flujos turísticos son algo positivo", ha afirmado.

"Al principio teníamos unos retos, los fuimos superando y ahora tenemos retos distintos, sobre todo la sostenibilidad social, medioambiental y la competitividad del sector turístico en España", ha añadido.

La vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María José Aguiló, por su parte, ha celebrado la posibilidad de acoger la vigésima edición de estas jornadas y ha subrayado, entre los riesgos que afronta a día de hoy el turismo, saber afrontar el actual momento de volatilidad e incertidumbre, así como la influencia de la geopolítica, que influye directamente en el desarrollo de todas las actividades económicas, incluido el turismo, "una actividad sensible".

Se ha referido igualmente a la necesidad de buscar la sostenibilidad y el equilibrio entre la actividad turística y la convivencia en el destino. Sobre esto, en relación a los resultados de la encuesta turística del Govern cuyos datos se conocieron la semana pasada, la vicepresidenta de la FEHM ha defendido que "el crecimiento es necesario" y que "las economías no se entienden sin el crecimiento", pero ha matizado que "lo importante no es quizá crecer mucho, sino crecer bien y saber cómo".

En este sentido, ha instado a un crecimiento y a un éxito turístico "saludable" que permita el equilibrio entre actividad turística y destino.

María José Aguiló, por otra parte, ha rechazado las argumentaciones relativas al encarecimiento de los hoteles y que habría desembocado en menos ingresos para otros sectores. Ha reivindicado que el sector hotelero está ahora recogiendo los frutos de un trabajo de muchos años de inversión, reposicionamiento y adaptación al mercado.

"Cuando tú haces ese ejercicio de buen servicio y de calidad tienes opción de tener una buena política de precios que es lo que ha conseguido el sector hotelero en estos momentos. Hemos estado escuchando durante muchos años que había que apostar por la calidad, que teníamos que elevar el valor y el perfil de los clientes. Eso es lo que tenemos ahora y eso es lo que siempre hemos demandado", ha señalado, instando a que otros sectores puedan dar ese salto cualitativo que ya hizo hace años el sector hotelero.

20 ediciones

El director de turismo de WTW, Juan Carlos Tárraga, ha expresado su orgullo por poder alcanzar las 20 ediciones de estas jornadas, y ha reivindicado que el sector está "en la buena senda" de alcanzar el equilibrio entre el malestar de los residentes y el progreso del sector. "No es una ecuación fácil y será el resultado de un conjunto de medidas que se tienen que adoptar por parte de la Administración y de la empresa privada", ha indicado.

Tárraga se ha mostrado convencido de que el turismo está dando el salto al cambio de cantidad por calidad, objetivo que ha concretado en medidas como "acabar de una vez por todas" con la oferta ilegal en la vivienda vacacional. "Nos perturba y nos causa un daño enorme", ha concluido.

Palma acoge la XX Jornada sobre la Gestión de Riesgos en el Sector Turístico, un encuentro que analiza los principales desafíos de la industria y anticipa tendencias clave en sostenibilidad, personas, crecimiento e innovación.

Durante el evento, representantes institucionales, grupos hoteleros, expertos en riesgos y directivos de grandes compañías abordan cuestiones como el nuevo posicionamiento del turismo español, los impactos del cambio climático, la presión regulatoria, la atracción de talento o las estrategias para liderar en un contexto de sensibilidad social creciente.