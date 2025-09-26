El Debate de Política General de Baleares se celebrará el próximo 7 y 8 de octubre en el Parlament. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha registrado esta mañana la petición en la Cámara Autonómica para celebrar el debate de la comunidad en dichas fechas. Así, se prevé que vivienda e inmigración sean los temas clave en el discurso que ofrezca la líder popular.

Cabe señalar que el Debate de Política General sirve para que el Govern exponga su balance de la situación política de las islas, así como las líneas de actuación y prioridades para el futuro inmediato. En este sentido, se prevé que la presidenta anuncie medidas importantes en materia de movilidad, vivienda o inmigración.

Subida de la ecotasa

Cabe recordar que, en el debate del año pasado, Prohens anunció la puesta en marcha del nuevo tren de Palma a Llucmajor y un decreto de medidas urgentes contra la "congestión turística". En este sentido, la líder popular prometió subir la ecotasa y prohibir nuevas plazas de alquiler turístico en toda la isla para hacer frente a la saturación.

Por lo que respecta al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), el Govern planteó incrementarlo durante los meses de verano (junio, julio y agosto) y reducirlo durante la temporada baja (diciembre, enero y febrero) para ayudar a la desestacionalización. Sin embargo, el veto de Vox a esta medida ha provocado que el Ejecutivo autonómico haya dejado de lado aparcada la subida de la ecotasa por el momento.