La investigadora del Imedea, Anna Traveset, recibe el Premio Nacional de Investigación 'Alejandro Malaspina' por sus estudios sobre biodiversidad insular

La científica ha sido reconocida por sus aportaciones fundamentales en interacciones ecológicas; seis de los diez galardones principales han recaído en mujeres en una edición calificada como histórica

Anna Traveset.

Anna Traveset. / M.F.R. PALMA

EFE

Madrid

La investigadora Anna Traveset, del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) de Mallorca, centro mixto del CSIC y la UIB, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación 'Alejandro Malaspina', en la modalidad de Ciencias Naturales. Este reconocimiento destaca su labor pionera en el estudio de la biodiversidad y de las interacciones ecológicas en ecosistemas insulares, un campo en el que es considerada referente internacional.

Un premio histórico por la presencia de mujeres

La edición de 2025 de los Premios Nacionales de Investigación, los más prestigiosos de España en el ámbito científico, ha marcado un hito: seis de los diez galardones senior han recaído en mujeres, un hecho que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, calificó de “cifra histórica”. Entre ellas destaca la profesora de investigación María del Carme Rovira Virgili, primera mujer en recibir el premio Enrique Moles de Química, por sus contribuciones en química computacional aplicada a enzimas biomédicas y biotecnológicas.

El reconocimiento más importante de España

Estos premios cuentan con 20 modalidades (diez senior y diez para jóvenes menores de 40 años), están dotados con 30.000 euros cada uno y buscan distinguir la trayectoria y aportaciones más relevantes en diferentes áreas del conocimiento. En esta edición, se consolidó además la paridad en las candidaturas, ya que el 55 % de las solicitudes admitidas fueron lideradas por investigadoras, un 20 % más que en 2023.

Otros galardonados en 2025

El premio 'Santiago Ramón y Cajal', en Biología, fue para Andrés Aguilera López, por sus estudios sobre la integridad del genoma. En Ingenierías y Arquitectura, la premiada ha sido María Pau Ginebra Molins por sus investigaciones en biomateriales para regeneración ósea. En Medicina, el reconocimiento ha recaído en Josep Dalmau, experto en neurooncología y encefalitis autoinmunes.

También han sido distinguidos Ignacio De la Torre Sainz en Humanidades, Juan García-Bellido Capdevila en Física, María Soledad Martín González en Transferencia del Conocimiento, Nuria María Oliver en Matemáticas y Monserrat Guillen Estany en Derecho y Ciencias Económicas y Sociales.

Talento joven con sello español

En la categoría para jóvenes investigadores, los reconocimientos han recaído en diez científicos y científicas con trayectorias prometedoras, entre ellos Arnau Sebé Pedrós, Marta Sánchez de la Torre o Jezabel Curbelo Hernández, lo que refuerza la idea de una nueva generación de investigadores con gran proyección internacional.

Noticias relacionadas y más

Con este galardón, Anna Traveset no solo sitúa a Mallorca en el mapa de la ciencia mundial, sino que también consolida el papel del Imedea y del CSIC como referentes en la investigación ecológica y medioambiental.

