AEMET anuncia un fin de semana con cielos despejados y temperaturas suaves en Baleares
El archipiélago disfrutará de un tiempo estable, con máximas de hasta 30 grados, antes de la llegada de la borrasca tropical Gabriel el lunes
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este fin de semana en Baleares cielos despejados con la posibilidad de algún chubasco ocasional y disperso el viernes y el sábado.
Fin de semana estable y con aire fresco
Según ha explicado Miquel Àngel Gili, jefe de Predicción y Vigilancia de la delegación de AEMET en Baleares, se espera un fin de semana tranquilo con cielos mayoritariamente despejados, aunque con aire fresco. Esto permitirá la formación de algunas nubes durante la tarde, con la posibilidad de precipitaciones aisladas.
Las temperaturas subirán de forma ligera: entre el viernes y el sábado se alcanzarán los 27-28 grados, mientras que el domingo podrían llegar a los 29-30 grados, valores que el meteorólogo ha calificado como “nada extremos”.
Noches frescas y vientos suaves
Por la noche, los termómetros se situarán entre los 13 y 15 grados, algo más elevados en zonas costeras. Además, el fin de semana estará marcado por vientos flojos del sur y suroeste, que mantendrán la sensación de estabilidad atmosférica.
De cara al inicio de la próxima semana, se espera un cambio de tiempo significativo. La previsión apunta a un aumento de la nubosidad y lluvias asociadas a la borrasca tropical Gabriel, que podría provocar tormentas en Baleares.
