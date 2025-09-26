Ayudas al alquiler en Baleares: requisitos, importe y cómo solicitarlas

El Govern ha abierto una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para 2025, con una dotación total de 9,3 millones de euros. De esta cantidad, 7,1 millones proceden del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y 2,2 millones son fondos propios de la Comunidad Autónoma.

Estas subvenciones están dirigidas a personas o familias que alquilan una vivienda y cumplen una serie de condiciones relacionadas con los ingresos y el precio del alquiler.

Requisitos para solicitar la ayuda al alquiler

Para poder acceder a esta ayuda, debes cumplir con los siguientes requisitos clave:

Ser titular del contrato de alquiler .

. Que la vivienda alquilada sea tu residencia habitual y permanente .

. Tener nacionalidad española o residencia legal.

o residencia legal. Que el alquiler no supere los 900 € al mes .

. Estar al corriente de pago del alquiler .

. No estar recibiendo otras ayudas al alquiler del mismo plan estatal o autonómico.

Importante: Las personas en situaciones especialmente vulnerables pueden compatibilizar esta ayuda con otras subvenciones.

¿Cuánto dinero puedes recibir?

De acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, pueden acogerse a estas ayudas viviendas con un alquiler de un precio máximo de hasta 900 euros mensuales, límite que se aplica con el actual Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.

La ayuda cubre hasta el 50% del alquiler mensual, con un máximo anual de 3.000 euros por vivienda. Esto equivale a 250 euros mensuales si el alquiler es de 600 € o hasta 375 € si el alquiler alcanza los 900 euros.

Límite de ingresos para acceder a la ayuda

Los ingresos máximos anuales de la unidad de convivencia no deben superar:

¿Con qué ayudas no es compatible?

En general, no puedes recibir esta ayuda si ya tienes otra subvención de alquiler del Plan Estatal 2022-2025 o del Govern balear, excepto en estos casos:

Víctimas de violencia de género o sexual .

. Personas desahuciadas o sin hogar .

. Víctimas de trata con fines de explotación sexual .

. Beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital o de prestaciones no contributivas.

¿Cómo y cuándo solicitar las ayudas?

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el 14 de noviembre y finalizará el 15 de diciembre.

Toda la información relativa a la nueva convocatoria se puede consultar en la página web ajudeslloguer.caib.es y, una vez abierto el plazo, también se podrán tramitar las solicitudes de forma telemática.