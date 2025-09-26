El año judicial arranca reclamando «confianza» y más jueces al Ministerio

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), Carlos Gómez, pidió ayer «un margen de confianza» a la ciudadanía y se mostró esperanzado en que los avances en las futuras infraestructuras judiciales de Palma, Ibiza, Ciutadella y Manacor y la nueva Ley de Eficiencia.

Gómez, que presidió en Maó el acto oficial de apertura del nuevo año judicial, recordó que esta nueva ley permite crear plazas de jueces sin constituir nuevos juzgados contribuyan a agilizar la resolución de casos en las islas.

En su intervención destacó la gran capacidad resolutiva exhibida por los 143 miembros judiciales de Balears a lo largo del último año, en que se han logrado cerrar 190.549 asuntos, un 12 % más que el ejercicio anterior.

El incremento del número de casos judicializados, que por vez primera ha superado los 200.000 en el archipiélago, evidencia, en su opinión, que hacen falta 43 jueces para poder dar respuesta de forma eficiente al volumen de asuntos registrados.

Por eso, Gómez ve en la nueva Ley de Eficiencia la manera de deshacer el «cuello de botella» de la actual estructura organizativa para que puedan crearse nuevas plazas de jueces sin que deban ir asociadas a otros ocho funcionarios, como en la actualidad.

También resaltó el menor coste económico que eso supondrá para la administración y se mostró esperanzado en «convencer» al Ministerio de atender al menos parcialmente la falta de plazas que existe en Balears.

En su discurso, el presidente del TSJIB pidió a los ciudadanos que «nos den el regalo de la confianza y no crean todo lo que leen, pues el poder judicial es ejercido por personas independientes e imparciales».

Por ello, solicitó que se respete en mayor medida la presunción de inocencia para no incurrir en «juicios paralelos y debates públicos» ni en una «espectacularización de la justicia».