Visto para sentencia el macrojuicio por la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa en Mallorca

El macrojuicio por la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa, un fraude cifrado en más de tres millones de euros que dejó 240 afectados con promociones fantasma en toda Mallorca en 2015 y 2016, ha quedado visto para sentencia este jueves al mediodía en la Audiencia de Palma.

La vista oral se inició a finales de junio en la sección segunda y por ella han pasado más de cien perjudicados. En la primera sesión, dos encausadas se conformaron con sendas penas de nueve meses de prisión por blanqueo de capitales, mientras que el juicio prosiguió contra otros seis sospechosos.

El fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, reclamó para el presunto cabecilla de la trama, Carlos García Roldán, conocido como ‘Charly’, una condena de 15 años y nueve meses de cárcel por estafa agravada continuada en concurso con falsedad documental continuada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Por su parte, para Michele Pilato, uno de los hombres de confianza del líder, solicitó diez años de prisión; y para el resto de acusados, ocho y siete años de privación de libertad.

Los abogados defensores pidieron la libre absolución de sus representados ante el tribunal al considerar que no habían quedado acreditados los hechos.

En el turno de la última palabra, el supuesto cerebro de uno de los mayores fraudes inmobiliarios de Baleares, Carlos García Roldán, que se fugó de la Justicia y huyó a Colombia, ha roto a llorar y ha vuelto a proclamar su inocencia ante la Sala, como ya hizo el pasado lunes. El sospechoso ha cargado contra la prensa, ha dicho que le ha hecho mucho daño a su reputación y que ahora no puede hacer nada. El hombre ha insistido en que siempre quiso construir y buscar financiación para hacer realidad las promociones que anunciaba.

Su abogado, Mateo Simón Ventayol, ha hecho hincapié en sus informes en que el acusado, en el momento de la firma de los contratos con los clientes, su intención era cumplir con el compromiso de las promociones inmobiliarias. “Promociones Lujo Casa adquirió siete solares en propiedad, suscribió cesiones de terreno a cambio de edificación y también se firmaron opciones de compra para adquirir terrenos. Una persona que no quiere hacer una promoción no hace un esfuerzo para adquirir solares”, ha destacado el letrado.

Los perjudicados

“También hubo afectados a los que Carlos les devolvió su dinero, eso no se ha dicho en el juicio”, ha señalado el defensor. “Ninguno de los perjudicados adoptó la mínima diligencia necesaria para comprobar que el solar era de su propiedad, si tenía cargas, si era propietario u optante, y así haber evitado ese supuesto engaño”, ha criticado el abogado, que también cargó contra los medios de comunicación. “García Roldán ha estado en prisión preventiva casi cuatro años, esto le ha destrozado la vida. Mediáticamente a este señor se le ha condenado. Ha visto frustrado todo su bagaje profesional, después de veinte años construyendo promociones en Catalunya. Ahora, nadie le va a dar nada, está hundido profesionalmente”, ha subrayado su defensa, al tiempo que ha planteado que se tuviera en cuenta esta circunstancia como atenuante en el caso improbable de condena.

Fernando Mateas, otro de los abogados defensores, ha rebatido el delito de pertenencia a grupo criminal. “El grupo no existe, no hay concertación de todos ellos en los hechos, esto es una temeridad. Se tiene que acreditar la participación de cada uno”, ha manifestado.

El letrado de Michele Pilato, Pep Zaforteza, ha remarcado que “únicamente se le puede condenar por estafa agravada si se acredita que participó en la negociación de los contratos y que sabía, cuando participaba, que estos contratos no se iban a cumplir”. Según indicó en sus informes, “tiene que haber participado en el delito para poder condenar por ignorancia deliberada”.

Pilato no era socio de Lujo Casa, “no hay ningún testigo que diga que su actuación fue imprescindible”, “nunca fue administrador de hecho ni de derecho, no obtuvo beneficio alguno de Lujo Casa, salvo la devolución de préstamos”, ha recordado Zaforteza.

“Todos los clientes firmaron y negociaron con Carlos García Roldán. Pilato no participó en la compra de ningún terreno en el que se iban a llevar a cabo las promociones”, ha concuido el abogado.