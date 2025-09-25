La UIB descifra por primera vez el genoma de un crustáceo cavernícola único en Mallorca y Menorca

Investigadores de la Universitat de les Illes Balears han conseguido por primera vez descifrar el genoma completo de Tethysbaena scabra, un pequeño crustáceo que solo se encuentra en las cuevas de Menorca y Mallorca. Este avance abre nuevas posibilidades para estudiar la biología de especies subterráneas y conocer de manera más profunda cómo se ha desarrollado la biodiversidad a lo largo del tiempo.

El trabajo ha sido publicado en F1000Research, una plataforma de ciencia abierta, que forma parte de la Iniciativa Catalana del Earth Biogenome Project (CBP). Este proyecto se suma a programas internacionales como el Earth BioGenome Project (EBP) y el European Reference Genome Atlas (ERGA), que tienen como objetivo secuenciar todos los genes de animales y plantas del planeta. La investigación también ha recibido apoyo del Govern de les Illes Balears.

«Este logro representa un gran paso para la bioinformática y la genómica en las Islas Baleares, y refuerza el papel de la UIB en el campo de la genómica evolutiva. Es el primer genoma completo desarrollado íntegramente por un equipo de investigación bioinformática en las Islas Baleares. No solo generamos datos de alta calidad, sino que además aportamos información clave para entender la evolución de uno de los grupos más diversos del planeta: los artrópodos», explica el investigador y líder del proyecto José Antonio Jurado en la nota informativa compartida por la propia universidad.

Tecnología y ciencia local al servicio de la biodiversidad

Gracias al uso de tecnologías de secuenciación de última generación y avanzadas herramientas de análisis bioinformático, el equipo ha obtenido un genoma de alta calidad, con cobertura completa y anotación detallada de sus estructuras y elementos repetitivos.

Este modelo permitirá comparar el genoma de Tethysbaena scabra con otros crustáceos, estudiar adaptaciones genéticas a ambientes extremos y comprender mecanismos evolutivos únicos. Además, servirá como herramienta para futuros programas de conservación de la fauna subterránea en el Mediterráneo.

Quiénes forman la investigación

El proyecto ha sido dirigido por el doctor José Antonio Jurado, del Departamento de Biología de la UIB. También han participado los genetistas Carlos Juan y Joan Pons (IMEDEA, CSIC-UIB); el taxónomo Damià Jaume (IMEDEA, CSIC-UIB); y las bioinformáticas Laura Triginer y Karen Diana Schöninger (Centro Balear de Biodiversidad). La mayoría de los miembros del equipo son parte del proyecto internacional Earth Biogenome Project.

Sin duda se trata de una oportunidad de la universidad balear para consolidarse como referente en biodiversidad genómica, al mismo tiempo que contribuye a proteger la fauna endémica de las Islas y los ecosistemas subterráneos mediterráneos.