Los socorristas de Palma y Calvià van a la huelga el domingo: "La seguridad en las playas no está garantizada"

Tras no alcanzar este jueves un acuerdo en el TAMIB, los socorristas de Baleares convocan una huelga el próximo domingo y comunican a la ciudadanía que la "seguridad en las playas no está garantizada", pese a la imposición de servicios mínimos del 100 % de la plantilla, lo que el colectivo considera "una vulneración del derecho de huelga de los trabajadores".

El paro afectará el domingo a todas las playas de los municipios de Palma y Calvià, así como a los arenales de Ibiza, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulària des Riu. Comenzará a las 8.30 en la playa de Can Pere Antoni, en Palma, con una asamblea de trabajadores para decidir la forma de la protesta, que tiene carácter indefinido y se repetirá con paros dominicales hasta el final de la temporada, que en los arenales de Palma concluye el 31 de octubre. Tras la reunión del domingo, los socorristas comunicarán sus principales reivindicaciones a la ciudadanía.

Una huelga contra la precariedad

Como explica Christian Ezequiel Melogno, portavoz de la Unió de Socorristes de Balears, la huelga responde a motivos de dotación del servicio, de infraestructuras y también salariales.

"El servicio de socorrismo es el primero que interviene ante una emergencia en las playas, pero la dotación de personal es mínima y las empresas concesionarias reciben la adjudicación municipal porque presentan la oferta más barata, y en muchos casos ni siquiera corresponde a empresas de socorrismo, sino de limpieza", lamenta el portavoz sindical, que subraya que, aun así, "un 70 % de los ahogados en las playas se accidentan en zonas no vigiladas".

Socorristas en la playa de Can Pere Antoni, en Palma / Redacción Digital

"Las plantillas son tan reducidas que incluso ante una huelga se imponen servicios mínimos del 100 %, vulnerando el derecho constitucional, lo que supone que no se puede prescindir ni de un solo trabajador", detalla.

Tras la dotación del servicio, la siguiente reivindicación es la salarial. "Un socorrista recibe un salario mensual de 1.410 euros brutos, insuficiente para vivir en Balears de una forma digna, con un contrato marcado por la temporalidad, porque no trabajamos todos los meses", detalla. "La situación es tan indigna que en Ibiza hay compañeros que se ven obligados a vivir en la playa porque no pueden acceder a una vivienda".