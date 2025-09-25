El sector turístico y el Govern aplauden los nuevos vuelos directos de Mallorca a Oriente Próximo y Canadá

El estreno el próximo verano de las nuevas rutas entre Mallorca y Montreal, con Air Canada, y con Abu Dabi, de la mano de Etihad Airways supone un espaldarazo a la proyección de la isla en el largo radio que inauguró United Airlines con el vuelo a Nueva York en 2022. El Govern, la patronal hotelera y Essentially Mallorca celebran que el último anuncio conocido este jueves de la ruta que unirá Palma con la capital de los Emiratos Árabes Unidos viene a refrendar el posicionamiento internacional de Mallorca como destino turístico.

Para la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) el lanzamiento de la ruta con Abu Dabi es “positivo porque abre el largo radio”, como el vuelo con Canadá. “Si vienen de lejos se quedarán en estancias más largas, además de que tienen mayor poder adquisitivo”, añade la vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, sobre el tipo de turistas que atraen estas conexiones. “Mallorca da pasos importantes hacia el largo radio”, subraya Aguiló.

En la misma línea se pronuncia Essentially Mallorca. Celebra las nuevas conexiones aéreas de largo radio porque refuerzan el posicionamiento internacional de la isla con Oriente Medio, Asia y Norteamérica.

Hay que tener en cuenta que United Airlines tiene una alianza con Air Canada, remarca Antonio de Toro, director comercial de la aerolínea en España, de manera que el desembarco de la compañía canadiense con en Mallorca aún expande más el abanico de conexiones al añadirse al hub de Newark-Nueva York el de Montreal.

Essentially, que agrupa a más de 75 empresas vinculadas al turismo de lujo en la isla, se congratula de la confirmación de la nueva ruta directa entre Abu Dabi y Palma, con tres frecuencias semanales, y del reciente anuncio de la ruta Montreal-Palma de Air Canada.

“Son fruto del trabajo conjunto de todo el destino Mallorca, donde sector privado y público han sumado esfuerzos”, recalca Essentially en una nota de prensa. “Mallorca refuerza su posición como destino internacional de primer nivel, atrayendo viajeros de mercados en expansión como el sudeste asiático y Oriente Medio y consolidando al mismo tiempo su presencia en mercados estratégicos como Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica", considera la asociación.

“Estas conexiones no solo acercan Mallorca a nuevos visitantes de alto poder adquisitivo, sino que también refuerzan nuestra capacidad de diversificar mercados y mostrar al mundo la autenticidad, sostenibilidad y excelencia de nuestra isla. Son un paso decisivo para seguir construyendo un destino de lujo con raíces locales”, señala Jesús Cuartero, presidente de Essentially Mallorca.

Tras ruta con Miami

Desde la conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, se califica como “muy importante” la apuesta de Etihad Airways, porque “hay mucho trabajo detrás. Abre la puerta al hub hacia Asia", dice el director general de Turismo, Pep Aloy. Recuerda que mientras continuan otras negociaciones, entre ellas conseguir otra ruta con Estados Unidos vía Miami u Orlando, y subraya las oportunidades que se abren con la nueva flota de Airbus A321 para la mejora de la conectividad y la apertura a nuevos mercados.

Por otro lado, Essentially subraya que “la sostenibilidad, el cuidado de la isla y el equilibrio entre visitantes y residentes son la base de este modelo turístico: proteger el territorio, preservar la cultura y garantizar el bienestar de la comunidad local son prioridades irrenunciables”. Por ello, apuesta por un turismo que aporte valor durante todo el año, fomentando la desestacionalización y permitiendo disfrutar de la isla más allá de la temporada alta.