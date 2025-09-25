El sacerdote del oratorio de Porreres denuncia a otro religioso por amenazas

En los últimos días la violencia ha roto la tranquilidad que se respiraba en el oratorio de Porreres, que pertenece a la congregación de Sant Felip Neri. El sacerdote principal del convento, Francesc Novella, ha denunciado por amenazas al también religioso de la misma orden, Andreu Veny, que ayer fue detenido tras presentarse ante la Guardia Civil de la localidad de Campos. Esta detención se produce tras un incidente que tuvo lugar el pasado lunes en el edificio religioso.

La mala relación entre Novella y Veny viene de muy lejos, hasta el extremo de que hace años se acordó la disolución de la congregación religiosa de Porreres. La Iglesia tomó la decisión de que Veny sería destinado a otro convento, en concreto al de Alcalá de Henares, mientras que Novella se debía incorporar a la comunidad de Vich, en Barcelona. Sin embargo, esta orden solo se cumplió en parte. Veny se marchó a la comunidad de Madrid, pero el otro sacerdote nunca llegó a moverse del oratorio de Porreres, donde continúa en la actualidad.

Andreu Veny terminó sus estudios en el seminario de Mallorca, pero no llegó a ser ordenado sacerdote. En febrero de 2014, en el propio convento de Porreres, recibió los llamados ministerios laicales, que era el paso previo a convertirse en sacerdote, aunque no alcanzó nunca esta condición. Se le nombró hermano lega, es decir, un miembro masculino de la congregación de Sant Felip Neri, que ha hecho votos de vida consagrada, pero que todavía no ha sido ordenado sacerdote. Por lo tanto, no tiene acceso a las órdenes sagradas. En la tarde del pasado lunes, Andreu Veny se presentó en el convento de Porreres. Consideraba que tenía todo el derecho a poder residir en el oratorio por su condición de hermano lego de la congregación, exigiendo el mismo trato que había recibido el sacerdote, porque nunca abandonó el convento de Porreres. Se entrevistó con el sacerdote y le planteó esta exigencia.

De nuevo se escenificaba la pésima relación que han mantenido ambos religiosos desde hace mucho tiempo, que incluso justificó la intervención del Obispado para buscar una solución al conflicto. Pero mientras se analizaban las denuncias cruzadas que se presentaron, Novella, como máximo responsable de la congregación, expulsó al otro religioso del convento.

El pasado lunes, al darse cuenta el sacerdote de la presencia en el convento de Andreu Veny, tras una breve conversación que fue grabada, Novella llamó por teléfono a un guardia civil, amigo suyo, que en ocasiones interviene como monaguillo en las celebraciones religiosas que se celebran en este oratorio.

Según la versión de Veny, varios agentes de la Benemérita se acercaron al convento y de pronto apareció este agente, que iba vestido de paisano, que le obligó a salir de la instalación religiosa, empujándole hasta que logró sacarlo a la calle. En este enfrentamiento, según la versión del hermano lego, le agarró con tanta fuerza que le ha ocasionado lesiones en ambos brazos, así como una leve rozadura a la altura del pómulo.

El religioso acudió ese mismo día del incidente al centro médico de Felanitx, que es la localidad donde reside. El médico comprobó que tenía lesiones, aunque leves, en ambos brazos, así como un corte en la cara. La descripción de las lesiones las reflejó en el informe oficial de asistencia. Le pautó medicación para el dolor. Sin embargo, al día siguiente Veny tuvo que volver al médico porque el dolor no había remitido. Es más, mostraba intensos moratones en ambos brazos. El médico le aumentó la medicación. El herido presentó una denuncia ante la Policía, a la que adjuntó el informe de las lesiones. También denunció que le habían robado el teléfono. Sin embargo,antes había logrado enviar la grabación de la conversación.

Mientras tanto, el sacerdote de Porreres también presentó la correspondiente denuncia. Acudió al cuartel de la Guardia Civil de Campos y relató el enfrentamiento que había mantenido con Veny, al que acusó de haberle amenazado. La Guardia Civil llamó al denunciado para pedirle que se desplazara a las dependencias policiales. El religioso acudió ayer por la mañana y allí le comunicaron que quedaba detenido. Le explicaron la razón que justifica dicha decisión. Ayer tarde continuaba privado de libertad.

Además de terminar su formación en el seminario, el hermano lego de esta congregación es historiador. Se ha especializado en el estudio de las figuras de los religiosos que han sido nombrados patrones de las diferentes localidades. El último libro lo presentó hace escasamente un mes y en la obra hace un repaso de los patrones religiosos de Alaró.