El PSOE responde a Feijóo y le acusa de lanzar "propuestas racistas y xenófobas" en Baleares

El PSIB-PSOE responde a Alberto Núñez Feijóo y le acusa de lanzar "propuestas racistas y xenófobas" tras su visita a Formentera esta mañana. El portavoz de los socialistas en Baleares, Rubén Castro, censura que Feijóo "no ha hablado de ninguno de los problemas que tiene la ciudadanía de las islas". En este sentido, el portavoz socialista acusa al presidente del PP de hacer "propuestas de migración racistas", debido a que ha vuelto a vincular inmigración con delincuencia, reivindicando el derecho a elegir quién entra, relacionando las ayudas sociales con la migración y diciendo que la inmigración que llega debe ser culturalmente cercana a la española.

Ante esto, Castro critica que Feijóo, Prohens y el PP "generan odio hacia las personas migrantes", con una estrategia con la que "rompen puentes con el Gobierno de España y se llegan a oponer a las instalaciones que se habilitan en los puertos para acoger dignamente a las personas que llegan a nuestras costas". Por todo ello, el portavoz del PSIB-PSOE exige a Marga Prohens que "abandone el racismo, el odio a las personas migrantes y la xenofobia, y se sume a la protección y garantía de los derechos humanos y de los menores".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Formentera, Rafa Ramírez, expresa la tristeza por el hecho de que "han venido a nuestra isla sin aportar ningún tipo de solución, agravando así la dejadez del Govern y del PP con la acogida de los menores migrantes", teniendo en cuenta que es una competencia insular que en el caso de Formentera. De esta forma, los socialistas denuncian que el Govern de Prohens "ha rechazado sistemáticamente asistir a las conferencias sectoriales donde el Estado ha puesto sobre la mesa recursos económicos para reforzar los sistemas de acogida que habrían ido muy bien al Consell Insular de Formentera".

Visita de Feijóo a Formentera

Cabe señalar que Feijóo ha elevado el tono sobre la cuestión migratoria tras su visita de esta mañana a Formentera donde se ha reunido con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil junto a la presidenta del Govern, Marga Prohens. En este sentido, Feijóo asegura que "el modelo buenista de la integración ha fracasado", por lo que pone encima de la mesa los principios que regirán la política migratoria del PP en el caso de que gobierne. "Quien venga a aportar será bienvenido, quien venga a delinquir será expulsado", afirma Feijóo.