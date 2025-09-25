Mención especial a Gabriel Escarrer por toda una vida dedicada al turismo

Gabriel Escarrer Julià, Joan Socías y Bernardo Quetglas fueron algunos de los nombres destacados anoche en la Nit del Turisme celebrada en Formentera. El evento se celebró en el Hotel Casbah y contó con la asistencia de la presidenta del Govern, Margalida Prohens; el presidente del Parlament Gabriel Le Senne; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el presidente insular de Formentera, Óscar Portas, entre otros altos cargos de la Administración local y autonómica.

Entre el público se pudo ver a numerosos rostros conocidos de la isla, en su mayoría del sector de la hostelería y la restauración. La noche continuó con la intervención de Jaume Bauzà, quien destacó que desde el Govern son conscientes de que, «a veces, el turismo es visto con recelo por algunos ciudadanos, y precisamente por eso han de ser escuchados, implicarlos y garantizar que esta actividad sea una oportunidad para todo el mundo».

Seguidamente, los asistentes pudieron disfrutar de la actuación del grupo formenterés Aires Formenterencs, que dio paso a la entrega de galardones. Los premiados subían a recoger su distinción de manos de Prohens, Portas o Bauzà.

Una vez repartidos los numerosos premios, la presidenta del Govern tomó la palabra para recordar los logros de su equipo de gobierno en materia de turismo. Prohens, que habló de Formentera como «la perla de Balears», calificó al turismo como «la principal industria económica» del archipiélago, destacando su contribución a «la generación de riqueza, oportunidades, progreso social, innovación, sostenibilidad y beneficio» de los ciudadanos. También adelantó que se ha detectado un alargamiento de la temporada turística que ha logrado una mayor desestacionalización y una «contención del turismo en temporada alta», así como un «mayor crecimiento en valor que en volumen». Después pasó a felicitar a los premiados uno a uno.

En esta edición, ha recibido una mención honorífica especial a título póstumo Gabriel Escarrer Julià, fundador de Meliá Hotels International. El premio a la innovación turística ha sido para Neobookings, empresa ibicenca especializada en tecnología para el sector hotelero y para destino turístico, Calvià.

El premio a los trabajadores fue a parar a manos de Marien Ferrando, del Hotel THB Felip de Porto Cristo (Mallorca) y de Jaume Garriga, propietario del restaurante Jàgaro de Maó (Menorca). El galardón a la trayectoria profesional en turismo ha sido para Joan Socías a título póstumo, fundador de la cadena hotelera JS Hotels y, también a título póstumo, para Jaume Marí Marí, propietario del restaurante Can Gat, en Ibiza. Asimismo, han recibido un premio conjunto a título póstumo José Costa Mayans, Pepe Paya y Joan Ferrer Torres, Juanito Platé.

El premio a la experiencia turística ha recaído sobre el Formentera Jazz Festival, el Teatro Pereyra de Ibiza y la Cova d’en Xoroi, en Menorca. Como embajadores de las Illes Balears han sido premiados el Club Voleibol Ciutadella, el doctor Sebastián Crespí Rotger y Bernardo Quetglas Riego, fundador de Aviba. Para terminar, el premio al talento joven ha sido para el chef Pau Sintes Juanico y la Escuela de Hostelería de las Illes Balears.

Rechazo unitario

Un sector crítico formado por Menys Turisme, Més Vida, OCB de Formentera, GOB de Formentera, Canviem el Rumb Ibiza i Formentera y Vesines des Mercadal expresaron su rechazo unitario a los premios argumentando, en un comunicado, que no hay ningún motivo por el que sentirse orgulloso del modelo turístico de las islas debido a que supone la «explotación y destrucción del territorio» y, por lo tanto, se traduce en «precariedad laboral, impunidad ante los abusos al patrimonio, ecosistemas y a un derecho básico para los residentes como la vivienda».