Los turistas en Mallorca se plantan: “No pienso pagar 300 euros la noche en Platja de Palma”
El alemán Kevin Kirchheim afirma que "se ha cruzado una línea", "que la relación calidad-precio ya no encaja" y que "la falta de vivienda no es exclusiva de la isla"
Ralf Petzold
Kevin Kirchheim, de 32 años y natural de Velbert (Alemania), lleva años viajando a Mallorca. Sin embargo, en 2025 aún no ha pisado la isla. El motivo: los precios. “A principios de septiembre miré hoteles en Platja de Palma y pedían 300 euros por noche con desayuno. No lo pienso pagar”, explica.
Para Kirchheim, la cuestión no es si puede asumir ese gasto, sino si está dispuesto a hacerlo. “La relación calidad-precio ya no encaja. Se ha cruzado una línea. No se trata de si tengo el dinero, sino de si quiero gastarlo. Y en estas condiciones, uno se lo piensa dos y hasta tres veces antes de reservar”.
Los protestas no le asustan
Respecto a las protestas contra el turismo masivo o los grafitis contra los turistas alemanes, asegura que eso no le disuade. “Claro que he leído sobre los problemas de los mallorquines y los tengo presentes. Pero la falta de vivienda no es exclusiva de la isla; pasa en casi todas las grandes ciudades de Europa”, señala.
Aun así, Kirchheim afirma que en Mallorca siempre se siente seguro y bien recibido: “Los mallorquines que trabajan en el sector turístico siempre se alegran de verme”.
Menos turistas en temporada alta
El joven alemán sí cree que debería ponerse límite a la llegada de visitantes en pleno verano: “Hay lugares a los que ya no se puede ir en horarios razonables porque están demasiado llenos”, afirma.
Recuerda que el año pasado recorrió la costa este en busca de una cala: “En la primera no había sitio para aparcar, así que probé en la siguiente. Pero allí también estaba todo completo. Eso ya resulta frustrante”.
