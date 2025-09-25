El Govern declara de interés estratégico el proyecto del nuevo centro del CEU en Mallorca

El Consell de Govern ha aprobado este jueves la declaración del proyecto del Centro Universitario Beato Luis Belda, adscrito a la Universidad CEU San Pablo, como proyecto de especial interés estratégico.

El nuevo centro universitario reforzará la oferta de titulaciones sanitarias, aumentando el número de plazas en el archipiélago en titulaciones con alta demanda, lo que contribuirá a dar respuesta a la creciente necesidad de profesionales de la salud, según ha explicado en rueda de prensa desde Formentera, donde ha tenido lugar la reunión, la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Con esta declaración, el proyecto se beneficiará de las medidas previstas en el Decreto Ley 6/2025, del 5 de septiembre, para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica.

Su tramitación administrativa se tendrá que realizar de acuerdo con los principios de prioridad, preferencia y celeridad ante la Administración. Entre otras medidas, se modificará el uso principal de la parcela en la que se ubicará el centro, que pasará a ser docente, facilitando así la implantación del nuevo equipamiento universitario.

El Centro Universitario Beato Luis Belda tiene intención de ofrecer, una vez obtenidos los informes y autorizaciones favorables preceptivos, los estudios oficiales de grado de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Odontología y Farmacia.

Esta ampliación de la oferta formativa en el sistema universitario balear permitirá mejorar la tasa de escolarización universitaria y reducir la fuga de talento joven a otras comunidades.

Este acuerdo da continuidad a la autorización de la adscripción del Centro Universitario Beato Luis Belda a la Universidad San Pablo CEU, aprobada por el Consell de Govern el pasado mes de mayo.