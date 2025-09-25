El Govern asciende a Violeta Rodríguez para zanjar la crisis en Función Pública

Tanto la presidenta del Govern, Marga Prohens, como la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, han decidido ascender a Violeta Rodríguez a la dirección general de Función Pública —hasta ahora ejercía como directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP)—, después de la dimisión de Antoni Mesquida por los roces con la máxima responsable de Función Pública.

El Ejecutivo agradece a Mesquida la labor desarrollada durante los últimos dos años y destaca su papel en el pacto de legislatura con los sindicatos, un acuerdo que mejora las condiciones de los empleados públicos de Baleares. También subraya la puesta en marcha de la bolsa única y permanente de empleo público, que facilita el acceso a la oferta temporal de trabajo en la Administración.

La salida de Mesquida se produce tras solo dos meses de difícil convivencia con la nueva consellera de Trabajo. Ambos no encajan en la gestión diaria y sus distintas formas de concebir la función pública provocan continuos roces. Consciente de la falta de sintonía, Mesquida finalmente abandona el cargo a las órdenes de Cabrer y pone fin a su etapa en el Govern de Marga Prohens.

A propuesta de Cabrer, el Govern nombra a María Violeta Rodríguez Martínez como nueva directora general de Función Pública, con efectos a partir del 1 de octubre. El Ejecutivo confía en que su designación sirva para zanjar la crisis interna abierta en el departamento.

Rodríguez, nacida en Sa Pobla en 1967, es licenciada en Derecho por la Universitat de les Illes Balears. Ejerce como abogada desde 1992, primero en un despacho colectivo y más tarde en uno propio especializado en Derecho civil. Entre 2019 y 2023 forma parte del departamento jurídico de Mutua Balear y, en 2015, es elegida concejala en el Ajuntament de sa Pobla, donde actúa como portavoz del Partido Popular hasta 2023. Desde agosto de 2023, ocupa el cargo de directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), puesto desde el que ahora da el salto a la dirección general.