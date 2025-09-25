Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Govern asciende a Violeta Rodríguez para zanjar la crisis en Función Pública

Sustituirá a Antoni Mesquida después de que el máximo responsable de los funcionarios presentara su dimisión por los roces con la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer

Antoni Mesquida, Cati Cabrer y Violeta Rodríguez.

Antoni Mesquida, Cati Cabrer y Violeta Rodríguez. / CAIB

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

Tanto la presidenta del Govern, Marga Prohens, como la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, han decidido ascender a Violeta Rodríguez a la dirección general de Función Pública —hasta ahora ejercía como directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), después de la dimisión de Antoni Mesquida por los roces con la máxima responsable de Función Pública.

El Ejecutivo agradece a Mesquida la labor desarrollada durante los últimos dos años y destaca su papel en el pacto de legislatura con los sindicatos, un acuerdo que mejora las condiciones de los empleados públicos de Baleares. También subraya la puesta en marcha de la bolsa única y permanente de empleo público, que facilita el acceso a la oferta temporal de trabajo en la Administración.

La salida de Mesquida se produce tras solo dos meses de difícil convivencia con la nueva consellera de Trabajo. Ambos no encajan en la gestión diaria y sus distintas formas de concebir la función pública provocan continuos roces. Consciente de la falta de sintonía, Mesquida finalmente abandona el cargo a las órdenes de Cabrer y pone fin a su etapa en el Govern de Marga Prohens.

A propuesta de Cabrer, el Govern nombra a María Violeta Rodríguez Martínez como nueva directora general de Función Pública, con efectos a partir del 1 de octubre. El Ejecutivo confía en que su designación sirva para zanjar la crisis interna abierta en el departamento.

Noticias relacionadas y más

Rodríguez, nacida en Sa Pobla en 1967, es licenciada en Derecho por la Universitat de les Illes Balears. Ejerce como abogada desde 1992, primero en un despacho colectivo y más tarde en uno propio especializado en Derecho civil. Entre 2019 y 2023 forma parte del departamento jurídico de Mutua Balear y, en 2015, es elegida concejala en el Ajuntament de sa Pobla, donde actúa como portavoz del Partido Popular hasta 2023. Desde agosto de 2023, ocupa el cargo de directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), puesto desde el que ahora da el salto a la dirección general.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tras el hundimiento del hotel Vell Marí de Kikín March hay 'una pésima gestión
  2. Dimite el máximo responsable de los funcionarios del Govern por sus roces con la nueva consellera Cabrer
  3. El sacerdote del oratorio de Porreres denuncia a otro religioso por amenazas
  4. El Govern permitirá 35 nuevas farmacias en los municipios de Mallorca: estos son los pueblos con las nuevas licencias
  5. Condenada una parturienta por agredir a una sanitaria en el hospital de Son Llàtzer en Palma
  6. Fraude con casas vacacionales en Mallorca: “No tenemos noticias del dueño de la agencia inmobiliaria, no ha pagado a nadie”
  7. La OCU desvela dónde ahorrarse cientos de euros si haces la compra en Mallorca: mapa de los supermercados más baratos
  8. La AEMET amplía su alerta en Mallorca por las fuertes lluvias

El PSOE responde a Feijóo y le acusa de lanzar "propuestas racistas y xenófobas" en Baleares

El PSOE responde a Feijóo y le acusa de lanzar "propuestas racistas y xenófobas" en Baleares

Etihad Airways: "¿Adivina adónde volaremos?", la aerolínea anuncia vuelo directo entre Mallorca y Abu Dabi

Etihad Airways: "¿Adivina adónde volaremos?", la aerolínea anuncia vuelo directo entre Mallorca y Abu Dabi

El sector turístico y el Govern aplauden los nuevos vuelos directos de Mallorca a Oriente Próximo y Canadá

El sector turístico y el Govern aplauden los nuevos vuelos directos de Mallorca a Oriente Próximo y Canadá

El Govern asciende a Violeta Rodríguez para zanjar la crisis en Función Pública

El Govern asciende a Violeta Rodríguez para zanjar la crisis en Función Pública

Feijóo eleva el tono sobre la inmigración en su visita a Baleares: "Quien venga a delinquir será expulsado"

Feijóo eleva el tono sobre la inmigración en su visita a Baleares: "Quien venga a delinquir será expulsado"

Los socorristas de Palma y Calvià van a la huelga el domingo: "La seguridad en las playas no está garantizada"

Los socorristas de Palma y Calvià van a la huelga el domingo: "La seguridad en las playas no está garantizada"

La Audiencia condena a la exconsellera insular del PP Pilar Bonet a dos años y medio de prisión por el desfalco de 2,1 millones a Globalia

La Audiencia condena a la exconsellera insular del PP Pilar Bonet a dos años y medio de prisión por el desfalco de 2,1 millones a Globalia

El Govern anuncia ayudas al alquiler para 2025: hasta 3.000€ por vivienda o un 50% de la renta

El Govern anuncia ayudas al alquiler para 2025: hasta 3.000€ por vivienda o un 50% de la renta
Tracking Pixel Contents