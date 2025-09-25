El Gobierno afea al PP su oposición a los módulos de acogida temporal para migrantes, cuya instalación en Palma es "inminente"

La Delegación del Gobierno en Baleares ha lamentado este jueves las "reticencias" mostradas por el PP en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de las islas (APB) ante la instalación de espacios modulares destinados a la primera atención y acogida transitoria de migrantes, un montaje que pese a su oposición -han asegurado- seguirá adelante según los plazos previstos.

En una declaración posterior a la reunión celebrada el miércoles, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, ha querido denunciar la "actitud profundamente irresponsable del Partido Popular". Según Badal, el PP, de una manera "acordada y consensuada entre todos sus representantes" en la APB, intentó presionar al organismo portuario para "boicotear esa cesión de ocupación temporal de espacios" donde el Gobierno de España debe desarrollar las infraestructuras necesarias.

El delegado del Gobierno ha vinculado esta postura a "sus acuerdos con Vox", señalando que les está llevando a "intentar boicotear las actuaciones del Gobierno de España" que buscan una acogida digna y que responden a los "derechos humanos" de los migrantes en tránsito.

Desde Delegación del Gobierno han criticado, así, las "reservas expresadas de manera sistemática" por los representantes de la Administración autonómica y local gobernadas por el PP en la APB. La medida, -han señalado en nota de prensa- "adoptada por el Gobierno de España, busca facilitar la labor de los operativos de intervención y emergencia ante las llegadas por vía marítima, y pretende dar una respuesta digna a las necesidades humanitarias".

La Delegación ha aclarado que estos espacios, similares a otras infraestructuras ya operativas en el país, están pensados para un uso temporal y que su instalación se ha decidido "teniendo en cuenta las necesidades logísticas y operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Cruz Roja". El Gobierno ha querido agradecer la colaboración de la dirección de la APB por la cesión de espacios, que permite disponer de estas soluciones de acogida transitoria "a la mayor brevedad".

El centro del puerto de Palma, listo en tres semanas

El proceso de montaje de los módulos continúa dentro de los plazos estipulados inicialmente, de hecho, como ya publicara este diario esta semana, se espera que en los próximos días comience la instalación del módulo en el puerto de Palma, lo que coincidirá, previsiblemente, con la finalización de las instalaciones en Ibiza y Formentera.

Fuentes de la Delegación del Gobierno indicaron que el nuevo espacio modular para la acogida temporal de migrantes en tránsito en Baleares podría estar listo en unas tres semanas y que el montaje, que se estima en dos semanas, comenzará previsiblemente la próxima semana.

El nuevo centro contará con una superficie de unos 594 metros cuadrados y podrá atender temporalmente a unas 150 personas. Las instalaciones están diseñadas para la acogida temporal de personas migrantes en tránsito y contarán con servicios de seguridad, higiene, climatización y espacios específicos para mujeres y menores "si fuera necesario".

Inversión de emergencia y postura institucional

Cabe recordar que esta acción se enmarca en la declaración de emergencia migratoria en el archipiélago aprobada por el Consejo de Ministros, que estará vigente hasta el 31 de diciembre. La declaración incluye una inversión de 6,75 millones de euros para reforzar la atención humanitaria, fondos que se destinan a la habilitación de espacios y a la garantía de una atención adecuada, cubriendo necesidades básicas como alojamiento y alimentación.

La inversión contempla un incremento del convenio con Cruz Roja, cuya colaboración es crucial, pues la dinámica migratoria en Baleares es de tránsito. La Declaración de Emergencia, de hecho, se realizó para "acelerar los trámites administrativos de contratación de estas instalaciones".