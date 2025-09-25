Feijóo no endurece, gana votos
Un discurso de Feijóo se aborda siempre bajo la prevención de «qué metedura de pata protagonizará hoy». Sin embargo, al leer y conviene enfatizar el «leer» su discurso de Formentera que hará época, se aprecia por primera vez a un candidato concentrado en su objetivo. La meta no es garantizarse el cielo, ni siquiera acreditar una gestión futura, sino ganar votos. Así será entre los ciudadanos que lean, y se remarca el «lean», las propuestas sobre asimilación, identificación y devolución de inmigrantes.
No se trata de endurecer, Feijóo intenta conquistar La Moncloa ante un enemigo formidable. Si sigue como ayer, ni siquiera precisará la ayuda impagable de los jueces. Sin embargo, esta historia no acaba bien, porque la interpretación pastosa que Feijóo acomete de su discurso entorpece la misión. En el terreno concreto balear que utilizó como nuevo polo migratorio, su mensaje es vencedor frente al albergue del delegado del Gobierno que apuntillará a la izquierda. No se habla aquí de humanidad, sino de votos.
La gran olvidada del discurso de Feijóo fue Marga Prohens, a la que sigue dispensando su desdén habitual. De hecho, la omitió al advertir que viajaba a Formentera para reunirse con policías y guardias. ¿Y nadie más?
