Etihad Airways: "¿Adivina adónde volaremos?", la aerolínea anuncia vuelo directo entre Mallorca y Abu Dabi

El aeropuerto de Palma está en racha y la conectividad aérea en Baleares alcanza otro hito con el anuncio de este jueves de Etihad Airways. La aerolínea insignia de los Emiratos Árabes Unidos volará el próximo verano de Abud Dabi a Mallorca, con esta ruta estacional se abre una puerta al turismo de alto poder adquisitivo de Oriente Próximo y Asia.

Esta nueva ruta que conectará desde el 12 de junio de 2026 Son Sant Joan con la capital de los Emiratos Árabes Undos. Para Etihad la ruta con Mallorca es uno de "los vuelos de verano a uno de los destinos insulares más emblemáticos de Europa", que es "la puerta de entrada a Ibiza y las Islas Baleares, lo que nos convierte en la única conexión directa desde Asia". Ciertamente, esta conexión es un hito que se suma al reciente anuncio de Air Canada del vuelo director ente Montreal y Palma que también se estrenará el próximo verano.

"Desde playas doradas hasta catedrales góticas, bares de tapas y calas de aguas turquesas", destaca la aerolínea de los Emiratos Árabes.

Los vuelos serán a bordo del nuevo Etihad A321LR, con First Suites, asientos reclinables en business y Economy de última generación.

Tres vuelos semanales

A partir del 12 de junio de 2026 la compañía operará tres vuelos semanales convirtiéndose "en la única conexión directa entre Asia y Palma de Mallorca, abriendo una nueva puerta de entrada a Ibiza y al resto de las Islas Baleares.

Volará los martes, viernes y domingos, con salida a las 2:55 horas de Abu Dabi y llegada a Palma a las 8:15 horas. Desde Palma el vuelo saldrá, los mismos días, a las 10:30 horas y llegará a Abu Dabi a las 19 horas.

Palma se convierte en el destino número 29 anunciado este año por Etihad, señala en una nota de prensa la aerolínea que ha titulado: ·Sol, mar y estilo: Etihad Airways lanza vuelos de verano a Palma de Mallorca, puerta de entrada a Ibiza y las Islas Baleares".

La aerolínea celebra aportar "un toque mediterráneo a su red" el proximo verano. Entre el 12 de junio y hasta mediados de septiembre de 2026, Etihad operará tres vuelos semanales para disfrutar de "playas doradas, aguas turquesas y la vibrante cultura española".

Suites privadas en el aire

Los vuelos serán operados por el nuevo Airbus A321LR de Etihad, avión de pasillo único. Los pasajeros de primera clase podrán retirarse a suites privadas con puertas que se cierran. La clase business ofrece camas totalmente reclinables.

«Palma es la incorporación perfecta a nuestro programa de verano», afirma Antonoaldo Neves, director ejecutivo de Etihad Airways. «Desde puertos deportivos y una animada vida nocturna hasta calas recónditas y pueblos históricos, Mallorca tiene algo que ofrecer a todos los viajeros. Estamos deseando conectar a nuestros pasajeros de Abu Dabi y de toda nuestra red con esta joya de las Baleares, el mejor destino de verano a bordo de nuestro nuevo A321LR», continua.

La aerolínea nacional de los Emiratos Árabes destaca Palma como una capital que "combina el estilo cosmopolita con el encanto mediterráneo" e invita a conocer "la grandeza gótica de la catedral", pasear por las "sinuosas calles del casco antiguo" o a relajarse "en uno de los muchos resorts de lujo de la isla", y a disfrutar de "tapas en plazas recónditas" o a navegar por la costa turquesa. "Mallorca es un destino donde se unen el sol, el mar y el estilo", concluye Etihad. Los billetes ya están disponibles en la web de la compañía.