Detenido el patrón de una patera que llegó a Cabrera con 14 personas a bordo

Un hombre de origen nigeriano ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal como patrón de una patera que llegó a Cabrera el pasado 15 de septiembre con otros seis hombres, dos mujeres y cinco menores a bordo.

La embarcación fue localizada en las proximidades de Cabrera, con 14 migrantes procedentes de Guinea, Sierra Leona, Costa de Marfil y Nigeria, según ha detallado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un comunicado. Al parecer, la travesía fue larga y dura ya que tardó dos días en llegar desde Argelia a las costas de Baleares, al desviarse de la ruta.

Tras la investigación, los agentes del Grupo 1 de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF), de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, detuvieron a un hombre de origen nigeriano por ser el responsable de comandar la embarcación desde las costas de Argelia hasta Cabrera, como presunto autor de delitos de favorecimiento a la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.

Exceso de peso y falta de chalecos salvavidas

Los agentes pudieron comprobar que la patera, de 4,5 metros de eslora, se encontraba muy sobrepasada de peso por el exceso de personas que iban a abordo. Además, ninguno de los niños, a pesar de que no sbían nadar, llevaban chalecos salvavidas, que se habían reservado solo para los adultos.

La travesía se realizó en malas condiciones, con un único motor, con pocos bidones de gasolina, sin elementos de seguridad y contando únicamente con una aplicación en el móvil para orientarse. Los tripulantes apenas contaban con provisiones y agua, lo que aumentó significativamente el riesgo.

Durante el transcurso de la navegación, la climatología cambió y el estado del mar empeoró. A causa de ello se desviaron de la ruta y perdieron el rumbo.

En cierto momento de la travesía, el oleaje comenzó a inundar la embarcación, amenazando con hundirla. Por fortuna, consiguieron achicar la suficiente cantidad de agua que entraba durante el tiempo que duró la peor parte del oleaje. Finalmente fueron avistados y rescatados al suroeste de la isla de Cabrera.

69 patrones detenidos en 2025

Los propios ocupantes de la patera explicaron a los agentes que un hombre que iba en la embarcación fue el patrón durante la travesía y fue detenido.

En lo que va de año, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han detenido a 69 patrones de pateras, según los datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.

Hasta esta semana han llegado 296 pateras de forma irregular a las costas de Baleares, con un total de 5.503 inmigrantes, según el recuento de EFE basado en datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.