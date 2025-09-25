Los ciudadanos de Ibiza, a favor de enviar la basura a Mallorca frente a la incineradora, apoyada por las entidades y colectivos

Ante el agotamiento de la capacidad del vertedero de Ca na Putxa, cuya vida útil se estima que finalizará en unos cinco años, solo se contemplan dos opciones para el tratamiento de los residuos no reciclables en Eivissa: o se construye una planta incineradora en la isla o se trasladan en barco a la que ya existe en Mallorca (tal y como empezará a efectuarse, en periodo de pruebas, a partir del mes de noviembre). De momento, ni siquiera el proceso participativo emprendido por el Consell para afrontar este dilema ha servido para despejar las dudas.

En este proceso de consulta pública, cuyas conclusiones se presentaban este miércoles, el Consell ha mantenido reuniones de trabajo, por un lado, con entidades sociales, empresariales, el resto de administraciones implicadas y partidos políticos y, por otra parte, también ha llevado a cabo encuestas ciudadanas, de las que 474 han podido validarse.

En principio, las puntuaciones darían una ligera ventaja a la viabilidad de construir una planta incineradora, pero cabe tener en cuenta que el presidente, Vicent Marí, ha dejado claro que los resultados "están muy igualados" y no son "determinantes para tomar una decisión inmediata para una cuestión de tanto calado". En definitiva, el estudio sirve para recoger impresiones del momento actual, pero, para plantear una alternativa firme, primero se deberán tomar en consideración los resultados del plan piloto del traslado de residuos a la planta incineradora de Son Reus, en Mallorca.

Este plan comenzará en noviembre y, para que su evaluación sea válida, deberán compararse los datos registrados durante un año entero, según ha avanzado Marí. De esta manera, podrán contemplarse aspectos tan fundamentales como el operativo necesario para trasladar los residuos y, sobre todo, su coste, que deberán asumir los ayuntamientos y el Consell. "No renunciamos a reclamar después estos gastos al Estado [ya que están derivados de la insularidad], pero si tenemos que esperar su respuesta, no podremos empezar", subraya Marí.

Una evaluación compleja

Este proceso de consultas sobre el futuro de los residuos de rechazo en Ibiza lo ha dirigido la empresa consultora de ingeniería IDOM. Por una parte, en los grupos de trabajo con diferentes entidades y colectivos, la opción de construir una planta incineradora en Ibiza recibe una puntuación de 74 sobre 100, mientras que la propuesta de que los residuos se trasladen en barco para hasta Son Reus (Mallorca) se valora con un 63.

Cabe tener en cuenta que, para estas evaluaciones, se ha ponderado el peso de los participantes, divididos en cuatro grupos. Así, la puntuación de las administraciones y entidades públicas representaba el 35% del total; la de entidades ecologistas y sociales, un 28%; el sector empresarial, un 27%, mientras que los partidos políticos aportaban un 10% al resultado final.

A su vez, en cada una de las dos alternativas propuestas, estos cuatro grupos debían puntuar diferentes criterios de viabilidad, como los aspectos técnicos, medioambientales, sociales y económicos.

Por otra parte, en las encuestas ciudadanas el resultado es ampliamente favorable al traslado de la basura a Mallorca, con una puntuación de 72 sobre 100, mientras que se valora con 52 puntos la posibilidad de que se incinere en Ibiza.

¿Tiene el mismo peso la encuesta a los ciudadanos que la opinión de las administraciones y colectivos sociales y empresariales? No, ya que se aplica una segunda ponderación: la opinión ciudadana se queda con un peso del 15% en el estudio final, mientras que las evaluaciones de los grupos de trabajo oficiales suponen el 85%. De esta manera, el resultado final, con la suma proporcional de ambas partes del proceso, valora la construcción de una incineradora en Ibiza con un 71, frente a los 64 puntos que recibe el traslado a Mallorca.

Lejos de los objetivos de reciclaje

Este informe completo está disponible en la página web del Consell de Ibiza para cualquier interesado en consultarlo. "Los resultados no constituyen una decisión definitiva, sino una base fundamental para la redacción del nuevo Plan director sectorial de residuos", subraya el Consell. Igualmente, también cabe esperar a los resultados del plan piloto de traslado de residuos a Mallorca.

En cualquier caso, de cara a la toma de una decisión final, aún sin fecha prevista, Marí matiza que puede cambiar por completo la coyuntura actual en función del volumen de reciclaje de los residuos urbanos, que en este momento representa tan solo el 40% del total. Para cumplir con los objetivos que marca la Unión Europea para el año 2030, Ibiza debería llegar a reciclar un 90% y solo debería acabar en el vertedero un 10% de la fracción de rechazo. No obstante, Marí destaca que los datos de Ibiza no son tan malos: "Es una tasa alta comparada con otros sitios".

De acercarse a los objetivos de reciclaje, podría descartarse por completo la construcción de una incineradora y ser totalmente viable establecer un sistema de traslado de residuos a Mallorca.