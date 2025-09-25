El aviso de Antonio de Lecea sobre los aranceles de Trump: "La UE tiene que diversificar mercados y no ser dependientes de EEUU"

El Club de Roma de Palma celebró ayer en el Caixaforum una conferencia del viceembajador económico de la Unión Europea en Washington, Antonio de Lecea, bajo el título “La guerra arancelaria de EE.UU.: ¿Estamos reaccionando bien?, en un acto dirigido por José Francisco Conrado y el ex rector de Universitat de les Illes Balears Llorenç Huguet.

Con un guiño personal a sus raíces —"Mi padre nació en Inca, es un placer volver a la isla"—, De Lecea analizó el alcance de la política comercial de Donald Trump y la urgencia de que Europa se prepare frente a su inestabilidad. "Las noticias nos obligan a revisar nuestras ideas cada día e intentar entender las razones de lo que ocurre", apuntó.

Antonio de Lecea dejó un aviso nítido: la guerra arancelaria no es solo una disputa económica, sino una estrategia política y de poder que obliga a Europa a reaccionar con inteligencia y firmeza.

El diplomático explicó que los aranceles actúan a la vez como impuesto a las importaciones, gravamen a los bienes derivados y subvención indirecta a los productores nacionales. Trump, dijo, los ha convertido en un medicamento universal para reducir el déficit, recuperar fábricas, sostener a las clases medias y reforzar la competencia frente a China.

Los resultados, sin embargo, son limitados: si bien hay un aumento de recaudación, el coste lo asume el consumidor, especialmente las rentas bajas. "Ha utilizado los aranceles como medicamento para todo", resumió De Lecea, advirtiendo de que el impacto real es regresivo.

En su retórica, Trump se presenta como un presidente justiciero frente a las naciones que "saquearon y expoliaron" a EE.UU. Pero De Lecea recordó que el país ya obtiene compensaciones significativas: protección global, cesión de soberanía para bases militares, dependencia internacional de su industria armamentística y fuertes inversiones extranjeras en sus mercados.

Volatilidad

La volatilidad es otra característica de la política trumpista: "A Trump le gusta salir en los medios y descolocar a socios y votantes, por eso anuncia constantemente. Hoy se firma un acuerdo en una servilleta, sin sustento jurídico, y mañana puede romperse. No son estables. No es un socio fiable", advirtió.

Por eso, su mensaje fue tajante: "La UE tiene que diversificar mercados y no ser dependientes de Estados Unidos. Debemos buscar nuevas alianzas y reforzar las que ya tenemos".

En el ámbito de la defensa, matizó que "no podemos prescindir de la OTAN, pero sí podemos y debemos mejorar la eficacia del gasto militar y aumentar el poder europeo para reducir la capacidad de otros países de coaccionarnos".

Con datos en la mano, subrayó que las empresas europeas generan en EE.UU. cinco millones de empleos, frente a los 4,6 millones que aportan las norteamericanas en Europa. Aunque Norteamérica exporta más bienes, la balanza se equilibra con el peso de los servicios estadounidenses.