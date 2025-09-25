La acusación del caso Lujo Casa: “En todo el juicio no hemos visto una sola casa, ni una sola licencia ni un saco de cemento. Era el Walt Disney inmobiliario”

“A lo largo de todas las sesiones del juicio hemos visto contratos, un local bonito, planos, mucho dinero en efectivo, transferencias… Hemos visto una web con fotos copiadas de otras páginas, publicidad en el periódico y en el campo del Mallorca. Pero en todo el juicio no hemos visto una sola casa, ni una sola licencia ni un saco de cemento. Era el Walt Disney inmobiliario. Nunca existió nada en realidad. Esto es la estafa”. Así de contundente se mostró ayer en sus informes el abogado de la acusación particular, Tomeu Salas, que representa a más de cien perjudicados en el caso de la macroestafa de Lujo Casa, un fraude cifrado en más de tres millones de euros que dejó 240 afectados con promociones fantasma en toda Mallorca en 2015 y 2016.

“Nunca existió nada ni intención de existir. Fue una construcción artificiosa para el engaño. Todo es falso, no hay nada. Incluso, se sabía que no había nada y se pedía un segundo pago. La voracidad era extrema”, aseguró el letrado en el tramo final del juicio en la Audiencia de Palma.

“Es verdad que la mayoría de mis representados han cobrado, pero no de los acusados. Que el banco haya pagado, no les exime de responsabilidad. Creo que formaron un grupo organizado en el tiempo, con sus funciones repartidas. En el casino se perdieron 142.000 euros, pero por el camino se perdió mucho más”, concluyó el abogado de la acusación.

Fiscal anticorrupción

Momentos antes, el fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, se había referido a esta cuestión en el trámite de informes. “Hay un error en las cifras, en esto tiene razón el principal acusado. Carlos García Roldán perdió 142.000 euros en el casino en 2017. Y en 2018, fue siete veces al casino entre enero y marzo. El 20 de marzo volvió allí a jugar, pese a las amenazas de muerte que dice que sufrió”, subrayó el ministerio público.

“No parece que las certificaciones del casino confirmen eso que él dice que nunca perdía en el casino. Promociones Lujo Casa hizo reintegros en efectivo por valor de más de 995.000 euros”, añadió Carrau, en referencia a la versión del presunto cabecilla de la trama, Carlos García Roldán, para el que pidió 15 años y nueve meses de prisión por estafa agravada en concurso con falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

“No era su dinero, pensaba que el dinero era suyo. No se destinó ningún dinero de los aportantes a la construcción. No se ha construido ninguna de las 32 promociones. Se falseó la información, las licencias, las obras, hubo engaño; es una estafa”, recalcó el fiscal anticorrupción ante el tribunal de la sección segunda.

“El elemento del engaño viene por esta apariencia de solvencia. Carlos García Roldán dijo que tenía mucho prestigio en Cataluña, pero fue condenado por delito societario, tenía deudas con la agencia tributaria, vivía realquilado en una habitación, ese es el prestigio que tenía”, manifestó el representante de la acusación pública.

Falta de transparencia

“Su versión no coincide con la realidad. ¿El banco le va a conceder financiación ilimitada para unas promociones de más de 35 millones de euros? Se ha falseado la información, hay fotografías y vídeos falsos. No se ha dado información transparente. Se trata de contratos criminalizados. No hay viabilidad, no hay elementos concretos sólidos para decir que este señor podía cumplir los contratos. Había un engaño antecedente, esa falta de información e insolvencia. Y el engaño persiste incluso después del contrato. Por eso, hay estafa”, insistió la fiscalía.

“Hay 22 hechos en los que el perjuicio económico es de más de 50.000 euros. Es una estafa agravada continuada”, añadió Carrau, quien hizo hincapié en la falta de empatía de García Roldán al citar varios correos electrónicos de afectados. “Todos estos correos denotan la situación de desesperación de los perjudicados. Carlos se despacha el 9 de abril con correos que denotan un desprecio total por el padecimiento de las víctimas. Hay que valorar la falta de empatía del acusado a la hora de la pena a imponer. La insolvencia punible es precisamente para incrementar su perjuicio, para evitar que los acreedores puedan cobrar. Carlos consiguió liquidez para su fuga”, indicó el fiscal.

El ministerio público desgranó todos los delitos por los que acusa a la trama y detalló la participación de cada uno de los sospechosos. “Michele Pilato tiene formación técnica para mediación inmobiliaria. Sabe del negocio, se dedica a ello. Él sabía de la incapacidad de solvencia, ausencia de titularidad real de los terrenos, fotos falsas… Hay prueba suficiente contra él”, señaló Carrau, que solicitó para este encausado diez años de cárcel.

“Hay una conexión estrechísima entre Lujo Casa y Mallorca Investment. Los afectados son incapaces de distinguir entre una y otra. Es un totum revolutum. Son los mismos carteles, las mismas oficinas... Michele Pilato participa de una manera deliberada en esto”, puntualizó el fiscal. Hoy jueves, las defensas realizarán sus informes.