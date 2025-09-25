Un accidente en la terminal C del aeropuerto de Palma provoca una gran inundación

El aeropuerto de Son Sant Joan ha vuelto a ser escenario este jueves de una importante inundación, aunque en esta ocasión, el origen no han sido las tormentas, sino un accidente sucedido en la Terminal C.

El incidente se ha desencadenado cuando un vehículo de servicio ha chocado por accidente contra una toma de agua para bomberos. El impacto ha provocado una rotura que ha resultado en un enorme escape de agua que ha fluido sin control durante aproximadamente tres horas. La consecuencia inmediata ha sido que una parte importante de la terminal ha quedado completamente anegada, dejando a pasajeros y empleados con el agua por los tobillos.

La escena se ha convertido en un caos, con el personal del aeropuerto esforzándose por achicar agua de forma improvisada con cepillos de limpieza, mientras los viajeros intentaban sortear los grandes charcos para proteger sus pertenencias y evitar mojarse.

Pasajeros tratan de esquivar y salvar sus pertenencias del agua. / DM

Un historial de colapsos

Este último episodio, si bien accidental, se suma a una cadena de incidentes que ponen en entredicho el estado de conservación de la infraestructura aeroportuaria más importante de Baleares.

El aeropuerto de Palma ha lidiado repetidamente con el agua en los últimos meses, sobre todo por las fuertes lluvias. En junio de 2024, por ejemplo, una intensa tormenta causó tales inundaciones que paralizó completamente el tráfico aéreo. La pista quedó anegada, obligando a Aena a suspender todos los despegues y aterrizajes por motivos de seguridad, mientras muchas de las instalaciones interiores se veían gravemente afectadas.

Más recientemente, el pasado mes de julio, el aeropuerto volvió a sufrir las consecuencias de las precipitaciones con numerosas goteras y filtraciones en pasillos y zonas de tránsito, obligando a desplegar cubos y señalización de emergencia. Este suceso ocurrió apenas unos días después del derrumbe de una claraboya en la zona de recogida de equipajes.